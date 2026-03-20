V kauze Valentín bude rozhodovať Okresný súd Námestovo
Kauza sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021.
Autor TASR
Košice 20. marca (TASR) - V trestnej kauze Valentín, v ktorej je obvinený aj predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav T., bude rozhodovať Okresný súd Námestovo. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR na základe námietok zaujatosti sudcov košického mestského súdu, ako aj krajského súdu. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu Košice Anna Pančurová. Na rozhodnutie NS upozornil denník Korzár.
Dôvodom námietok bolo, že jeden zo skupiny obvinených je bratom košického krajského sudcu. Svoju zaujatosť vlani vyjadrili všetci sudcovia trestnoprávneho úseku košického mestského súdu, ako aj odvolacieho krajského súdu.
Rozhodnutie NS SR o návrhu predsedu senátu Krajského súdu v Košiciach na odňatie a prikázanie trestnej veci doručili krajskému súdu v uplynulých dňoch. Ako informovala Pančurová, podľa rozhodnutia sa „trestná vec obvineného Ing. Richarda R. a spol., vedená na Mestskom súde Košice pod sp. zn. 48T/40/2025 tomuto súdu odníma a prikazuje sa Okresnému súdu Námestovo“. O riadnych opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam tohto okresného súdu je príslušným rozhodovať Krajský súd v Žiline.
Kauza sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal v júli tohto roka na MS Košice obžalobu na päť fyzických osôb a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 553.953 eur. V prípade predsedu KSK, ktorý vinu odmieta, sa obvinenie týka ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinení boli aj podnikateľ Richard R., bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.
NS SR dospel k záveru, že v posudzovanom prípade „existujú dôvody, ktoré opodstatňujú odňatie veci nielen Krajskému súdu v Košiciach, ale aj vecne a miestne príslušnému prvostupňovému Mestskému súdu Košice, a v dôsledku toho aj dôvody na jej prikázanie inému prvostupňovému súdu (toho istého druhu a stupňa) mimo obvodu Košického kraja“. Za osobitne významnú okolnosť pri rozhodovaní o odňatí predmetnej veci NS považuje, že obvinený je bratom sudcu pôsobiaceho na Krajskom súde v Košiciach, ktorý je vo vzťahu k príslušnému Mestskému súdu Košice súdom nadriadeným a rozhoduje o riadnych opravných prostriedkoch smerujúcich proti jeho rozhodnutiam.
Obvinený predseda KSK už vlani v lete deklaroval záujem na rýchlom a efektívnom prejednaní trestnej veci. „Keďže už takmer päť rokov beží konanie, v rámci ktorého je moja osoba kriminalizovaná bez akéhokoľvek relevantného dôkazu, so znepokojením som zaregistroval informáciu, že tento nezmyselný proces sa opäť naťahuje. Odmietam, že by som sa dopustil skutku, ktorý sa mi kladie za vinu,“ vyhlásil v auguste.
Dôvodom námietok bolo, že jeden zo skupiny obvinených je bratom košického krajského sudcu. Svoju zaujatosť vlani vyjadrili všetci sudcovia trestnoprávneho úseku košického mestského súdu, ako aj odvolacieho krajského súdu.
Rozhodnutie NS SR o návrhu predsedu senátu Krajského súdu v Košiciach na odňatie a prikázanie trestnej veci doručili krajskému súdu v uplynulých dňoch. Ako informovala Pančurová, podľa rozhodnutia sa „trestná vec obvineného Ing. Richarda R. a spol., vedená na Mestskom súde Košice pod sp. zn. 48T/40/2025 tomuto súdu odníma a prikazuje sa Okresnému súdu Námestovo“. O riadnych opravných prostriedkoch podaných proti rozhodnutiam tohto okresného súdu je príslušným rozhodovať Krajský súd v Žiline.
Kauza sa týka obstarávania sypačov na zimnú údržbu komunikácií pre Správu ciest KSK a bezkontaktných prechodových teplomerov pre KSK a Správu ciest KSK v rokoch 2020 - 2021. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici podal v júli tohto roka na MS Košice obžalobu na päť fyzických osôb a dve právnické osoby za zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške 553.953 eur. V prípade predsedu KSK, ktorý vinu odmieta, sa obvinenie týka ovplyvňovania špecifikácie pri obstaraní štyroch vozidiel značky Tatra. Obvinení boli aj podnikateľ Richard R., bývalý generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton T. a ďalšie dve osoby.
NS SR dospel k záveru, že v posudzovanom prípade „existujú dôvody, ktoré opodstatňujú odňatie veci nielen Krajskému súdu v Košiciach, ale aj vecne a miestne príslušnému prvostupňovému Mestskému súdu Košice, a v dôsledku toho aj dôvody na jej prikázanie inému prvostupňovému súdu (toho istého druhu a stupňa) mimo obvodu Košického kraja“. Za osobitne významnú okolnosť pri rozhodovaní o odňatí predmetnej veci NS považuje, že obvinený je bratom sudcu pôsobiaceho na Krajskom súde v Košiciach, ktorý je vo vzťahu k príslušnému Mestskému súdu Košice súdom nadriadeným a rozhoduje o riadnych opravných prostriedkoch smerujúcich proti jeho rozhodnutiam.
Obvinený predseda KSK už vlani v lete deklaroval záujem na rýchlom a efektívnom prejednaní trestnej veci. „Keďže už takmer päť rokov beží konanie, v rámci ktorého je moja osoba kriminalizovaná bez akéhokoľvek relevantného dôkazu, so znepokojením som zaregistroval informáciu, že tento nezmyselný proces sa opäť naťahuje. Odmietam, že by som sa dopustil skutku, ktorý sa mi kladie za vinu,“ vyhlásil v auguste.