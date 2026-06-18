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V kauze vrážd s obžalovaným Róbertom L. svedok odmietol vypovedať
Proces sa začal vlani v októbri a doteraz vypovedali viacerí svedkovia.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Okresný súd Banská Bystrica pokračoval vo štvrtok v hlavnom pojednávaní v kauze starých mafiánskych vrážd. Na lavici obžalovaných sedí niekdajší šéf zločineckého gangu sýkorovcov Róbert L., na ktorého podal prokurátor obžalobu pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997.
Proces sa začal vlani v októbri a doteraz vypovedali viacerí svedkovia. Eskorta vo štvrtok na súd priviezla odsúdeného „sýkorovca“ Ladislava Bališa. Ten však odmietol vypovedať z dôvodu, aby si neprivodil trestné stíhanie, a tak sa čítala jeho výpoveď z prípravného konania.
Ešte minulý rok v decembri vypovedal na doživotie odsúdený bývalý bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, v januári aj podnikateľ Milan Reichel, ktorého s Černákom spája spoločná minulosť.
Podľa obžaloby sa mal Róbert L. dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti, v júli 1995. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného. Na jeho usmrtení sa mal Černák dohodnúť spolu s nebohým bosom bratislavského podsvetia Miroslavom Sýkorom, ktorému Tuti údajne narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho. Obom prekážalo jeho agresívne a otravné správanie. Róbert L., prezývaný Kýbel, mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša i jeho brata Jozefa.
Obžalovaný tvrdí, že je nevinný, skutky nespáchal a svedok Černák ho krivo obviňuje. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil Róbert L. vo svojej výpovedi na začiatku procesu.
Proces sa začal vlani v októbri a doteraz vypovedali viacerí svedkovia. Eskorta vo štvrtok na súd priviezla odsúdeného „sýkorovca“ Ladislava Bališa. Ten však odmietol vypovedať z dôvodu, aby si neprivodil trestné stíhanie, a tak sa čítala jeho výpoveď z prípravného konania.
Ešte minulý rok v decembri vypovedal na doživotie odsúdený bývalý bos banskobystrického podsvetia Mikuláš Černák, v januári aj podnikateľ Milan Reichel, ktorého s Černákom spája spoločná minulosť.
Podľa obžaloby sa mal Róbert L. dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti, v júli 1995. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného. Na jeho usmrtení sa mal Černák dohodnúť spolu s nebohým bosom bratislavského podsvetia Miroslavom Sýkorom, ktorému Tuti údajne narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho. Obom prekážalo jeho agresívne a otravné správanie. Róbert L., prezývaný Kýbel, mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša i jeho brata Jozefa.
Obžalovaný tvrdí, že je nevinný, skutky nespáchal a svedok Černák ho krivo obviňuje. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil Róbert L. vo svojej výpovedi na začiatku procesu.