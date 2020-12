V Kavečanoch zrekonštruovali cestu k zoo za takmer štvrť milióna eur

Košice 21. decembra (TASR) – Mesto Košice zrekonštruovalo takmer kilometrový úsek na Gazdovskej a Budanovej ulici v Kavečanoch, po ktorom smerujú návštevníci do zoologickej záhrady. Celková hodnota investície do zlepšenia dopravy v tejto mestskej časti predstavovala sumu takmer 250.000 eur. Ako ďalej informoval magistrát mesta, opravený úsek slávnostne odovzdali v piatok (18. 12.).



Podľa primátora mesta Jaroslava Polačeka obyvatelia oboch ulíc čakali na rekonštrukciu desiatky rokov. "Táto investícia v sebe skrýva niekoľko rozmerov. Pomohli sme ňou obyvateľom Kavečian, aby sa tu dalo lepšie žiť. Zároveň máme krásnu zoo, no cestné spojenie bolo značne neuspokojivé. Už to neplatí, a preto aj zážitok zo zoo bude pre návštevníkov lepší," uviedol.



Starosta Kavečian Martin Balčík ocenil, že prieťah mestskou časťou má konečne parametre kvalitnej cesty. "My sme ešte predtým mysleli aj na chodcov, keď sme z vlastných zdrojov vybudovali nové chodníky cez Gazdovskú a Budanovú ulicu vrátane dažďovej kanalizácie pod oboma chodníkmi. Verím, že našich obyvateľov aj v spolupráci s mestom už čoskoro potešíme aj ďalšími investíciami," dodal.