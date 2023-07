V KC Malý Berlín budú konverzačné hodiny slovenčiny pre Ukrajincov

Trnava 1. júla (TASR) - Letné mesiace využije Ukrajinský klub, ktorý funguje od začiatku invázie na Ukrajinu v kultúrnom centre (KC) Malý Berlín v Trnave, na lekcie slovenského jazyka. Konverzácie sa budú konať pre záujemcov každú sobotu, otvorené sú aj pre Slovákov, ktorých zaujíma ukrajinský jazyk. Informovala o tom Petra Adamková z KC.



"Jedným z problémov začlenenia Ukrajincov do slovenskej komunity je jazyková bariéra. Často ju sprevádza obava z rozprávania, strach robiť chyby a z nepochopenia. Presne s týmto budú bojovať naše konverzačné stretnutia," uviedla na Slovensku etablovaná Anna Siedykh, ktorá lekcie povedie.



Ukrajinský klub, ktorý sa schádza raz do mesiaca, pokračuje stretnutím v nedeľu (2. 7.). Program ponúkne besedu o pamäti, detstve a nostalgii v literatúre. "O 16.00 h sa začne besedou o literatúre. Na nej si s bývalým novinárom a milovníkom kníh Ľubom Šulkom budeme čítať úryvky z obľúbených slovenských a ukrajinských kníh. Spolu sa účastníci bližšie pozrú na to, ako príbehy pracujú so spomienkami a čo nám môžu priniesť. Nasledovať bude o 17.00 h workshop práce s hlinou so slovenským umelcom Filipom Horníkom. Na workshope vytvoria hlinené figúrky, predmety a talizmany," uviedla Adamková.