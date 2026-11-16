< sekcia Regióny
V Kechneci preverujú zdroj zápachu z priemyselného parku
Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice - okolie vykonal miestnu obhliadku.
Autor TASR
Kechnec 16. novembra (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) preveruje zdroj zápachu z Priemyselného parku Kechnec. Informoval o tom obecný úrad v Kechneci na sociálnej sieti. Reagoval pritom na podnety občanov na sociálnych sieťach týkajúce sa občasného intenzívneho zápachu, ktorý sa šíri z priemyselného parku a znepríjemňuje život obyvateľom v obci aj okolí.
„Chceme vás uistiť, že o tomto probléme vieme a aktívne ho riešime v spolupráci so štátnymi orgánmi, ako aj so spoločnosťami pôsobiacimi v priemyselnom parku,“ uviedla obec.
Presný zdroj zápachu podľa nej nie je možné s istotou určiť bez odborných meraní. Podnety preto obec adresovala Okresnému úradu (OÚ) Košice - okolie a SIŽP.
Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia košického pracoviska SIŽP vykonal ešte 10. septembra kontrolu v štyroch spoločnostiach v Priemyselnom parku Kechnec. „Kontroly zatiaľ nie sú ukončené a na ich závery stále čakáme,“ informovala samospráva.
Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice - okolie vykonal miestnu obhliadku. V lokalite pôsobí viacero prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, no v čase samotnej obhliadky neboli podľa obce zaznamenané škodlivé emisie ani výrazný zápach. OÚ preto v zmysle zákona počká na oficiálne výsledky kontroly SIŽP.
Tento odborný kontrolný orgán má zákonnú právomoc posúdiť, či prevádzky neporušujú predpisy na ochranu ovzdušia, a v prípade pochybení im uložiť povinnosť odstrániť nedostatky alebo udeliť pokutu.
Obec dodala, že situáciu naďalej pozorne monitoruje, a keď bude mať k dispozícii výsledky prebiehajúcich kontrol, bude o nich ihneď informovať.
„Chceme vás uistiť, že o tomto probléme vieme a aktívne ho riešime v spolupráci so štátnymi orgánmi, ako aj so spoločnosťami pôsobiacimi v priemyselnom parku,“ uviedla obec.
Presný zdroj zápachu podľa nej nie je možné s istotou určiť bez odborných meraní. Podnety preto obec adresovala Okresnému úradu (OÚ) Košice - okolie a SIŽP.
Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia košického pracoviska SIŽP vykonal ešte 10. septembra kontrolu v štyroch spoločnostiach v Priemyselnom parku Kechnec. „Kontroly zatiaľ nie sú ukončené a na ich závery stále čakáme,“ informovala samospráva.
Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Košice - okolie vykonal miestnu obhliadku. V lokalite pôsobí viacero prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, no v čase samotnej obhliadky neboli podľa obce zaznamenané škodlivé emisie ani výrazný zápach. OÚ preto v zmysle zákona počká na oficiálne výsledky kontroly SIŽP.
Tento odborný kontrolný orgán má zákonnú právomoc posúdiť, či prevádzky neporušujú predpisy na ochranu ovzdušia, a v prípade pochybení im uložiť povinnosť odstrániť nedostatky alebo udeliť pokutu.
Obec dodala, že situáciu naďalej pozorne monitoruje, a keď bude mať k dispozícii výsledky prebiehajúcich kontrol, bude o nich ihneď informovať.