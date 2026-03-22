Nedela 22. marec 2026
V Kesovciach a Malých Stracinách majú po voľbách nové vedenie

Autor TASR
Kesovce/Malé Straciny 22. marca (TASR) - V obciach Kesovce v okrese Rimavská Sobota a Malé Straciny v okrese Veľký Krtíš majú po sobotňajších (21. 3.) doplňujúcich komunálnych voľbách nové vedenie.

Obec Kesovce povedie 28-ročný Tomáš Szajkó (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, Smer-SD). Vo voľbách bol jediným kandidátom, svoj hlas mu odovzdalo 56 z celkového počtu 187 oprávnených voličov. Pre TASR to potvrdil predseda miestnej volebnej komisie (MVK) Štefan Szajkó.

V Malých Stracinách si z dvojice kandidátov vybrali obyvatelia za novú starostku 27-ročnú Júliu Kaššáyovú (Hlas-SD). Predsedníčka MVK Ingrid Furáková priblížila, že svoj hlas jej dalo 60 z celkového počtu 124 voličov.
