< sekcia Regióny
V Kesovciach a Malých Stracinách majú po voľbách nové vedenie
V Malých Stracinách si z dvojice kandidátov vybrali obyvatelia za novú starostku 27-ročnú Júliu Kaššáyovú (Hlas-SD).
Autor TASR
Kesovce/Malé Straciny 22. marca (TASR) - V obciach Kesovce v okrese Rimavská Sobota a Malé Straciny v okrese Veľký Krtíš majú po sobotňajších (21. 3.) doplňujúcich komunálnych voľbách nové vedenie.
Obec Kesovce povedie 28-ročný Tomáš Szajkó (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, Smer-SD). Vo voľbách bol jediným kandidátom, svoj hlas mu odovzdalo 56 z celkového počtu 187 oprávnených voličov. Pre TASR to potvrdil predseda miestnej volebnej komisie (MVK) Štefan Szajkó.
V Malých Stracinách si z dvojice kandidátov vybrali obyvatelia za novú starostku 27-ročnú Júliu Kaššáyovú (Hlas-SD). Predsedníčka MVK Ingrid Furáková priblížila, že svoj hlas jej dalo 60 z celkového počtu 124 voličov.
Obec Kesovce povedie 28-ročný Tomáš Szajkó (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, Smer-SD). Vo voľbách bol jediným kandidátom, svoj hlas mu odovzdalo 56 z celkového počtu 187 oprávnených voličov. Pre TASR to potvrdil predseda miestnej volebnej komisie (MVK) Štefan Szajkó.
V Malých Stracinách si z dvojice kandidátov vybrali obyvatelia za novú starostku 27-ročnú Júliu Kaššáyovú (Hlas-SD). Predsedníčka MVK Ingrid Furáková priblížila, že svoj hlas jej dalo 60 z celkového počtu 124 voličov.