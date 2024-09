V Kežmarku budú mať záchranné zložky medzinárodné cvičenie

Kežmarok 17. septembra (TASR) - V najbližších dňoch sa bude v Kežmarku konať medzinárodné cvičenie, ktoré organizuje Asociácia samaritánov SR (ASSR). Hovorkyňa mesta Elena Smrigová informovala, že jednotky rýchleho nasadenia samaritánskych organizácií zo Slovenska, z Rakúska a Nemecka budú cvičiť v niektorých častiach Kežmarku od stredy 18. do soboty 21. septembra. Akcia sa koná v spolupráci s mestom Kežmarok, tamojším okresným úradom (OÚ) a riaditeľstvom Policajného zboru.



"Verejnosť sa v stanovenom čase môže stretnúť s krízovým štábom, ktorý bude zasadať v OÚ, a so všetkými záchrannými zložkami, ktoré pracujú na území okresu alebo mesta, teda hasičmi, policajtmi či dobrovoľnými hasičmi. Určite budú zapojené aj zložky, ktoré poskytnú nemeckí a rakúski samaritáni," priblížila cvičenie generálna sekretárka ASSR Renáta Penazzi. Cieľom cvičenia je odstraňovanie následkov ničivej povodne, ktorá postihla mesto Kežmarok a jeho širšie okolie. Mesto na jednotlivé aktivity sprístupní priestory bývalých kasární na Michalskej ulici.



Cvičné zásahy sú podľa primátora Jána Ferenčáka pre mesto výhodou. "My sme si v Kežmarku zažili niekoľko povodní, a to takých, ktoré zahŕňali aj evakuáciu osôb. Veľmi zaujímavé aj pre laickú verejnosť bude aj cvičenie vyhľadávania nezvestných osôb, kde budú nasadené záchranné psy, ktoré budú cez rôzne prekážky a malé otvory hľadať dané osoby. Všetky zúčastnené záchranné zložky budú v tom čase maximálne aktívne, preto je dôležité, aby boli ľudia informovaní, že ide len o cvičenie, a nevyľakali sa," upozornil. Zároveň ubezpečil obyvateľov, že sa nemusia obávať žiadnych obmedzení.