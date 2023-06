V Kežmarku by mohli sprejazdniť most na ceste I/66 ešte tento rok

Kežmarok 26. júna (TASR) - Frekventovaný most na ceste I/66 v Kežmarku, ktorý v súčasnosti rekonštruujú, by mohli sprejazdniť ešte v tomto roku. Potvrdil to štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť s tým, že práce idú podľa harmonogramu.



"Nie je to veľmi vidieť na moste, pretože pracujú pod mostom a v jeho komorách. Práce by mali byť zmluvne ukončené do apríla 2024, ale občania dostanú pod vianočný stromček pekný darček. Dodávateľ nám prisľúbil, že sa budú snažiť urýchliť všetky práce, aby bol tento most do konca roka sprejazdnený," uviedol Kmeť.



Práce na moste prerušili minulý rok po tom, ako pôvodný zhotoviteľ nepredložil potrebnú dokumentáciu. Novému víťazovi verejného obstarávania odovzdala Slovenská správa ciest stavenisko začiatkom apríla. Zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv vyplýva, že práce by mali trvať deväť mesiacov od odovzdania staveniska a náklady sa vyšplhajú na takmer 1,8 milióna eur s DPH.



Mostný objekt bol v havarijnom stave, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdia vodiči po dočasnom premostení. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák viackrát upozornil, že denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava. Kmeť v minulosti uviedol, že cieľom rezortu dopravy je v spolupráci so samosprávou pracovať aj na budovaní obchvatu mesta.