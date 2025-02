V Kežmarku chystajú výstavu, chýbať nebudú ani vojenské uniformy

Kežmarok 4. februára (TASR) - Pri príležitosti 80. výročia oslobodenia mesta Kežmarok pripravilo tamojšie múzeum výstavu. V štyroch miestnostiach výstavnej siene na ulici Dr. Alexandra si môžu návštevníci okrem iného pozrieť panely s dobovými fotografiami mesta z vojnových rokov. Tie vznikli vďaka Marcelovi Maniakovi, ktorý sa tematike dlhodobo venuje. Pre TASR to uviedla riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová s tým, že vernisáž je naplánovaná na piatok 7. februára o 15.00 h.



"Zo zbierkového fondu múzea sa na výstave budú nachádzať zaujímavé trojrozmerné aj plošné exponáty. Chýbať nebudú ani vojenské uniformy a dobové oblečenie sovietskych a nemeckých vojakov, rôzne dobové listiny, fotografie a podobne," priblížila Cintulová.



Výstava by mala byť podľa nej prínosom predovšetkým pre mladú generáciu. Osloviť ňou chcú najmä základné a stredné školy, aby si žiaci doplnili vedomosti o udalostiach druhej svetovej vojny i z obdobia oslobodenia Československa. "Mladí ľudia sú najmä v tejto dobe dezorientovaní z toho, čo sa deje okolo nás a čo sa stalo v minulosti. Taktiež vnímame, že aj tá stredná generácia sa vie dosť ťažko zorientovať v tom, čo sú správne informácie a čo dezinformácie," skonštatovala riaditeľka. Výstava bude verejnosti sprístupnená až do konca apríla, týždenne od utorka do soboty v čase od 8.00 do 16.00 h.



V tejto súvislosti chystá múzeum aj odbornú prednášku na tému oslobodenia Kežmarku pod vedením Marcela Maniaka. Uskutoční sa počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií. "Tým, že je veľmi zanietený, má za sebou bohatú publikačnú činnosť, ale aj veľa zozbieraných materiálov hlavne z archívov o oslobodení mesta, takže si myslím, že prednáška bude zaujímavá aj pre nás múzejníkov," upozornila Cintulová.



Samotnému oslobodeniu mesta predchádzalo nútené vysťahovanie nemeckých obyvateľov, ktorí v tej dobe tvorili väčšinu miestneho obyvateľstva. Posledné nemecké vojská opustili Kežmarok 27. januára 1945 popoludní. Ráno do mesta prišla prieskumná armáda a v priebehu dňa po oslobodení Levoče začali vojaci 1. Československého armádneho zboru prenasledovať nepriateľské vojská. Osloboditeľské jednotky vstúpili do Kežmarku okolo 22.00 h. Kežmarské múzeum disponuje viacerými fotografickými i písomnými materiálmi, ktoré tieto udalosti pripomínajú.