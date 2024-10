V Kežmarku odhalili bronzovú sochu Hviezdoslava

Kežmarok 5. októbra (TASR) - Sochu slovenského básnika a spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava v sobotu slávnostne odhalili v Kežmarku, kde tento literát zavŕšil svoje stredoškolské štúdiá. Slávnosť sa konala pred budovou lýcea. Informovalo o tom mesto Kežmarok.



Bronzovú sochu vytvoril český sochár Jakub Vlček a ide o dar od podnikateľa Jana Telenského. Hviezdoslav (1849-1921) je zvečnený v sediacej polohe, usmieva sa a v ruke drží cigaru, čo zdôrazňuje podľa darcu nezmysel vojny a zabíjania.



Ako informovala radnica, vlani prišiel Telenský do Kežmarku za primátorom Jánom Ferenčákom s ponukou vzdať sochou hold tomuto velikánovi slovenskej literatúry. Spoločne si podľa primátora prešli priestory, kde by socha mohla stáť. "Je to významný počin v dejinách mesta na pozdvihnutie kultúry. Do budúcna chceme priestor pred lýceom a kostolmi viac venovať kultúre. Mesto tam má záujem vybudovať Dom kultúry a divadlo. V najbližšom období vyhlásime na toto miesto aj architektonickú súťaž," uviedol Ferenčák.



Hviezdoslav je podľa Telenského veľmi podceňovaný autor a napriek tomu v dnešnej dobe veľmi slávny. "Vo svojich Krvavých sonetoch popisuje nezmysel vojny a do detailov popisuje aj priebeh prvej svetovej vojny. Myslím si, že je dôležité, aby sme si pripomínali jeho génia s tým, že vojny sú nezmyslom," povedal.



Sprievodný program v podobe živých sôch a koncertu Štátneho komorného orchestra Žilina s husľovým virtuózom Teom Gertlerom sa odohral v kežmarskom drevenom artikulárnom kostole.