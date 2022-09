V Kežmarku opäť spustili mobilný odber krvi

Kežmarok 26. septembra (TASR) - Levočská nemocnica opäť spustila mobilný odber krvi v Kežmarku, v rámci pondelkového odberu darovalo deväť Kežmarčanov viac ako štyri litre tejto vzácnej tekutiny. "Odberné miesto je na Ulici Dr. Fischera v budove pohotovosti. Ďalší odber je plánový o mesiac a to 24. októbra," uviedol primár transfúziologického oddelenia levočskej nemocnice Rastislav Osif.



Dodal, že odbery v Kežmarku zatiaľ plánujú raz do mesiaca a verejnosť budú vždy informovať prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí. Neskôr je cieľom robiť odbery dvakrát mesačne.



"Pozitívom je, že nemocnice si navzájom pomáhajú, komunikujú a efektívne využívajú synergické efekty zdravotníckych zariadení spišského klastra. Vďaka patrí hlavne darcom, ktorí prišli, bez nich by sme nemohli existovať. Každá kvapka je dôležitá a tešíme sa na ďalší odber v Kežmarku," uzatvára Osif.