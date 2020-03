V Kežmarku otvorili dočasný most cez rieku Poprad

Kežmarok 30. marca (TASR) – V pondelok dopoludnia sa spustila premávka na provizórnom premostení v Kežmarku na ceste I/66 v smere Spišská Belá - Poprad. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová s tým, že zároveň sú zrušené obchádzkové trasy pre tranzitnú dopravu cez Prešov. Toto smerovanie dopravy bude podľa nej platiť až do ukončenia rekonštrukcie hlavného mosta, ktorá je plánovaná koncom roku 2021.



Podľa samosprávy je doprava presmerovaná tak, že existujúci hlavný most slúži na dopravu v smere od Popradu na Spišskú Belú, dočasný most slúži autám v smere od Spišskej Belej na Poprad.



„Provizórny most bude slúžiť až do obnovy hlavného mosta cez rieku Poprad. Cesta na provizórny most vedie cez parkovisko nákupného centra. Občania, ktorí chcú ísť nakúpiť, by tak mali využívať predovšetkým nový vjazd na parkovisko zo Slavkovskej ulice. Pôvodný vjazd na parkovisko je v súčasnosti určený predovšetkým pre zásobovanie,“ uviedol po otvorení mosta primátor Ján Ferenčák.



„Čo sa týka hlavného mosta, mal by sa rekonštruovať, aby bol jeho stav o dosť lepší. Ak však obnova vyrieši stav mosta len z krátkodobého hľadiska, alebo ak bude len malý finančný rozdiel rekonštrukčných prác v porovnaní s výstavbou nového mosta, nebudem s tým súhlasiť. Uvidíme, aký bude projekt,“ dodal Ferenčák.



Samospráva doplnila, že vyriešenie obchádzky počas opravy bude súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá by mala byť vyhotovená do piatich mesiacov.



Podľa Karelovej sa s obnovou problémového mosta začne na budúci rok.