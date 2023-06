V Kežmarku otvorili nové dialyzačné centrum

Kežmarok 27. júna (TASR) - V novopostavenom Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v Kežmarku v utorok otvorili nové dialyzačné pracovisko. Riaditeľ siete dialyzačných stredísk Martin Kuncek pri tejto príležitosti uviedol, že v Kežmarku prevádzkujú centrum od roku 2006. Pôvodné priestory však kapacitne nepostačovali.



Nové pracovisko sprístupnili pacientom na treťom poschodí CIZS. Primárka dialyzačného strediska a nefrologickej ambulancie v Kežmarku Katarína Javorská uviedla, že komplexnú nefrologickú starostlivosť budú poskytovať pacientom z okresu, kde žije približne 73.000 ľudí. Okrem dialyzačných prístrojov je pracovisko vybavené aj USG a kyslíkovým prístrojom a ďalším vybavením. "V poslednom roku fungovania v starých priestoroch sme museli dokonca realizovať nočné zmeny, k dispozícii sme mali 13 lôžok. Teraz dôjde k rozšíreniu o tri lôžka, vďaka čomu môžeme dialyzovať o 12 ľudí viac a vyhneme sa tak nočným zmenám," skonštatovala primárka.



Prepojením s kežmarskou nemocnicou sa podľa Javorskej zlepší spolupráca s interným oddelením a ARO. Dialyzačné centrum poskytuje hospitalizovaným pacientom akútnu dialýzu v prípade, že im zlyhávajú obličky. Primárka tiež upozornila na to, že sú veľmi úspešní pri príprave pacientov na transplantáciu. Objasnila, že na Slovensku nie je legislatívne možné zaradiť pacienta na transplantačnú listinu bez predchádzajúcej dialyzačnej liečby. "Snažíme sa byť transplantačne veľmi aktívni. Maximálna čakacia doba na obličku je dva roky, mnoho pacientov sa jej dočká v kratšej dobe, do pol roka," dodáva Javorská.



Stredisko je súčasťou novovybudovaného CIZS, ktoré v Kežmarku otvorili vlani na jeseň. Mesto výstavbu financovalo z európskych fondov i vlastného rozpočtu, náklady sa vyšplhali na 6,5 milióna eur. Okrem dialýzy sa tam nachádza 24 ambulancií, lekáreň, rehabilitačné centrum a kongresové centrum s kapacitou do 300 osôb.