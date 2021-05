V Kežmarku otvorili vakcinačné centrum

Kežmarok 25. mája (TASR) – V Kežmarku otvorili v utorok očkovacie centrum, ktoré sa nachádza v budove polikliniky. Zriadilo ho mesto Kežmarok v spolupráci s Nemocnicou Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Informovala o tom Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že denná kapacita vakcinačného centra je 150 zaočkovaných.



Ako ďalej priblížila, očkuje sa vakcínou od spoločností Pfizer/BioNTech každý pracovný deň od pondelka do piatka v čase od 7.00 do 15.30 h. Záujemcovia o očkovanie sa môžu registrovať cez vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Medzi prvými zaočkovanými v Kežmarku boli historička a spisovateľka Nora Baráthová a športový tréner Jozef Juházs, ktorý ako dobrovoľník pomáhal pri všetkých celoplošných testovaniach v meste.



„Som veľmi rád, že v Kežmarku sa nám dnes podarilo otvoriť vakcinačné centrum, aby všetci tí, ktorí majú o očkovanie záujem, nemuseli cestovať do iného okresu. Je to služba pre ľudí a jedna z foriem, ako sa ochrániť a vrátiť sa k životu, ktorý sme poznali pred pandémiou,” uviedol primátor Ján Ferenčák.



Podľa slov riaditeľa nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku Františka Lešundáka je očkovanie jedinou šancou ako sa pred ochorením COVID-19 chrániť. Doplnil, že najlepšie riešenie pre pacientov, zamestnancov nemocnice aj nemocnice ako také je, aby bolo zaočkovaných čo najviac ľudí. Pomôžu tým sebe a tiež zdravotníkom, ktorí sa budú môcť venovať svojej práci. „Nemocnica poskytuje vakcinačnému centru odbornú medicínsku súčinnosť, prípravu a aplikáciu vakcín, zabezpečuje zdravotníkov a IT služby,“ dodala námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť kežmarskej nemocnice Lýdia Wikarská.