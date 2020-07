Kežmarok začal so stavbou Centra zdravotnej starostlivosti

Kežmarok 31. júla (TASR) - Kežmarok čaká realizácia druhej najväčšej investície mesta po multifunkčnej aréne. V piatok tam slávnostne poklepali po základnom kameni a odovzdali stavenisko budúceho Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Informoval o tom Ondrej Miškovič z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že odovzdanie staveniska sa uskutočnilo za prítomnosti zástupcov radnice a dodávateľov stavby.



Miškovič priblížil, že s výstavbou CIZS sa začne paralelne s tou, ktorá momentálne pokračuje z iného projektu v rámci modernizácie nemocnice. CIZS podľa neho zabezpečí poskytovanie všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti za účelom zlepšenia dostupnosti, efektivity a kvality zdravotnej starostlivosti v regióne.



Primátor mesta Ján Ferenčák označil výstavbu tohto centra za významný krok k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti v Kežmarku. „Realizácia tohto projektu je výsledkom dlhodobého procesu. Kto do CIZS príde, dostane kompletnú zdravotnú starostlivosť s vysokým štandardom poskytovaných zdravotníckych služieb. Môžem ľuďom povedať, že od minulého roku až po koniec výstavby CIZS-ky bude v kežmarskej nemocnici investovaných okolo 10 miliónov eur, a to na zlepšenie zdravotnej starostlivosti našich občanov,“ poznamenal primátor. Podľa neho to bude investícia na ďalších 50 rokov, lebo v takomto rozsahu sa nezvykne do zdravotnej starostlivosti investovať často.



Miškovič dodal, že developerom pri tejto stavbe bude samotné mesto, ktoré bude jediným vlastníkom budovy. Všetky ambulancie a ostatné priestory v nej budú mať nájomníci v dlhodobejšom prenájme.