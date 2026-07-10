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Piatok 10. júl 2026Meniny má Amália
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V Kežmarku sa koná 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo

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Na snímke vystúpenie šermiarov počas 34. ročníka Európskeho ľudového remesla EĽRO v Kežmarku. Kežmarok, 10. júla 2026. Foto: TASR - Michal Svítok

V piatok sú na programe vystúpenia folklórnych súborov Urpín, Magurák a folklórnej skupiny Jablonečka. Pri hrade sa predstavia sokoliari, šermiari a tanečníci s ukážkami renesančných tancov.

Autor TASR
Kežmarok 10. júla (TASR) - V Kežmarku sa v piatok začína 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO). Trojdňové podujatie, venované regiónu Spiš a návratu ku koreňom, predstaví 172 remeselníkov, folklórne súbory, hudobníkov, šermiarov i sokoliarov. Areál remesiel sprístupnili o 13.00 h po symbolickom dobytí mestských hradieb, slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 17.00 h.

„Každý ročník festivalu EĽRO je jedinečný, pretože nielen predvádzame remeslá, ktoré nikde nezažijete nielen na Slovensku, ale ani v strednej Európe, ale vždy venujeme to regiónu. Tento rok je to Spiš, taký návrat ku koreňom, návrat domov a tiež osobnostiam. Taká novodobá osobnosť Spiša je Juraj Jakubisko, pretože nielen natáčal novodobú Perinbabu v Kežmarku, ale aj výstavy sú venované tejto osobnosti. Sú tu osobné veci, ktoré nikdy nikde neboli vystavené,“ uviedol riaditeľ festivalu a primátor Kežmarku Ján Ferenčák a doplnil, že festival ponúka tradičné remeslá, ochutnávku jedál typických pre Spiš a tiež príjemnú zábavu.

V piatok sú na programe vystúpenia folklórnych súborov Urpín, Magurák a folklórnej skupiny Jablonečka. Pri hrade sa predstavia sokoliari, šermiari a tanečníci s ukážkami renesančných tancov. Súčasťou popoludnia je rozprávkový príbeh o rytierovi Samovi v podaní Teatra Gaston a vernisáž výstavy Magický svet Juraja Jakubiska.

Festival slávnostne o 17.00 h otvoria moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval a Ferenčák. V programe venovanom Spišu a Jurajovi Jakubiskovi sa predstavia Deana Jakubisková, Katarína Knechtová a Poddukelský umelecký ľudový súbor s programom Dych. Pri hrade sa uskutoční renesančný rytiersky turnaj La Giostra. Večer vystúpia Richard Autner, skupina Peter Bič Project a Michal David.

Sobotný (11. 7.) program odštartujú detské folklórne súbory Maguráčik, Goralik, Hermanček a lotyšský MFS Dziparinu. Pri hrade budú pripravené ukážky dobovej mučiarne, šermiarske a sokoliarske vystúpenia, príbeh o zajatí kráľa Richarda Levie srdce i rozprávka Kráľove nové šaty. Uskutoční sa aj rytiersky turnaj La Giostra.

Na hlavnom pódiu vystúpia FS Čačiňare, spevácka skupina Fiala, Polemic, Folk&Bass Orchestra so Ženami z Muzičky a FS Šarišan. Program doplní Pocta Jurajovi Jakubiskovi s Deanou Jakubiskovou. Večer sa predstavia Štefan Štec a Fajta, Irit, EGO a dídžeji Mark Dann a Lesto.

Nedeľa (12. 7.) bude patriť najmä rodinám s deťmi. Program prinesie Spievankovo, šermiarov, sokoliarov, renesančné tance a predstavenie Polepetko. Na javisku pri radnici vystúpia Kollárovci a domáci folklórny súbor Magura. Súčasťou programu bude aj vyhlásenie a korunovácia Kráľa remesla.

Počas festivalu budú pripravené fotopointy Juraja Jakubiska a P. O. Hviezdoslava, Jakubiskova ulička, detské centrum a dobový tábor. Na Kežmarskom hrade uvedú aj hudobnú komédiu Majstri, inšpirovanú dejinami miestnych remeselníckych cechov.

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