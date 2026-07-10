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V Kežmarku sa koná 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo
V piatok sú na programe vystúpenia folklórnych súborov Urpín, Magurák a folklórnej skupiny Jablonečka. Pri hrade sa predstavia sokoliari, šermiari a tanečníci s ukážkami renesančných tancov.
Autor TASR
Kežmarok 10. júla (TASR) - V Kežmarku sa v piatok začína 34. ročník festivalu Európske ľudové remeslo (EĽRO). Trojdňové podujatie, venované regiónu Spiš a návratu ku koreňom, predstaví 172 remeselníkov, folklórne súbory, hudobníkov, šermiarov i sokoliarov. Areál remesiel sprístupnili o 13.00 h po symbolickom dobytí mestských hradieb, slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 17.00 h.
„Každý ročník festivalu EĽRO je jedinečný, pretože nielen predvádzame remeslá, ktoré nikde nezažijete nielen na Slovensku, ale ani v strednej Európe, ale vždy venujeme to regiónu. Tento rok je to Spiš, taký návrat ku koreňom, návrat domov a tiež osobnostiam. Taká novodobá osobnosť Spiša je Juraj Jakubisko, pretože nielen natáčal novodobú Perinbabu v Kežmarku, ale aj výstavy sú venované tejto osobnosti. Sú tu osobné veci, ktoré nikdy nikde neboli vystavené,“ uviedol riaditeľ festivalu a primátor Kežmarku Ján Ferenčák a doplnil, že festival ponúka tradičné remeslá, ochutnávku jedál typických pre Spiš a tiež príjemnú zábavu.
V piatok sú na programe vystúpenia folklórnych súborov Urpín, Magurák a folklórnej skupiny Jablonečka. Pri hrade sa predstavia sokoliari, šermiari a tanečníci s ukážkami renesančných tancov. Súčasťou popoludnia je rozprávkový príbeh o rytierovi Samovi v podaní Teatra Gaston a vernisáž výstavy Magický svet Juraja Jakubiska.
Festival slávnostne o 17.00 h otvoria moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval a Ferenčák. V programe venovanom Spišu a Jurajovi Jakubiskovi sa predstavia Deana Jakubisková, Katarína Knechtová a Poddukelský umelecký ľudový súbor s programom Dych. Pri hrade sa uskutoční renesančný rytiersky turnaj La Giostra. Večer vystúpia Richard Autner, skupina Peter Bič Project a Michal David.
Sobotný (11. 7.) program odštartujú detské folklórne súbory Maguráčik, Goralik, Hermanček a lotyšský MFS Dziparinu. Pri hrade budú pripravené ukážky dobovej mučiarne, šermiarske a sokoliarske vystúpenia, príbeh o zajatí kráľa Richarda Levie srdce i rozprávka Kráľove nové šaty. Uskutoční sa aj rytiersky turnaj La Giostra.
Na hlavnom pódiu vystúpia FS Čačiňare, spevácka skupina Fiala, Polemic, Folk&Bass Orchestra so Ženami z Muzičky a FS Šarišan. Program doplní Pocta Jurajovi Jakubiskovi s Deanou Jakubiskovou. Večer sa predstavia Štefan Štec a Fajta, Irit, EGO a dídžeji Mark Dann a Lesto.
Nedeľa (12. 7.) bude patriť najmä rodinám s deťmi. Program prinesie Spievankovo, šermiarov, sokoliarov, renesančné tance a predstavenie Polepetko. Na javisku pri radnici vystúpia Kollárovci a domáci folklórny súbor Magura. Súčasťou programu bude aj vyhlásenie a korunovácia Kráľa remesla.
Počas festivalu budú pripravené fotopointy Juraja Jakubiska a P. O. Hviezdoslava, Jakubiskova ulička, detské centrum a dobový tábor. Na Kežmarskom hrade uvedú aj hudobnú komédiu Majstri, inšpirovanú dejinami miestnych remeselníckych cechov.
„Každý ročník festivalu EĽRO je jedinečný, pretože nielen predvádzame remeslá, ktoré nikde nezažijete nielen na Slovensku, ale ani v strednej Európe, ale vždy venujeme to regiónu. Tento rok je to Spiš, taký návrat ku koreňom, návrat domov a tiež osobnostiam. Taká novodobá osobnosť Spiša je Juraj Jakubisko, pretože nielen natáčal novodobú Perinbabu v Kežmarku, ale aj výstavy sú venované tejto osobnosti. Sú tu osobné veci, ktoré nikdy nikde neboli vystavené,“ uviedol riaditeľ festivalu a primátor Kežmarku Ján Ferenčák a doplnil, že festival ponúka tradičné remeslá, ochutnávku jedál typických pre Spiš a tiež príjemnú zábavu.
V piatok sú na programe vystúpenia folklórnych súborov Urpín, Magurák a folklórnej skupiny Jablonečka. Pri hrade sa predstavia sokoliari, šermiari a tanečníci s ukážkami renesančných tancov. Súčasťou popoludnia je rozprávkový príbeh o rytierovi Samovi v podaní Teatra Gaston a vernisáž výstavy Magický svet Juraja Jakubiska.
Festival slávnostne o 17.00 h otvoria moderátor Milan „Junior“ Zimnýkoval a Ferenčák. V programe venovanom Spišu a Jurajovi Jakubiskovi sa predstavia Deana Jakubisková, Katarína Knechtová a Poddukelský umelecký ľudový súbor s programom Dych. Pri hrade sa uskutoční renesančný rytiersky turnaj La Giostra. Večer vystúpia Richard Autner, skupina Peter Bič Project a Michal David.
Sobotný (11. 7.) program odštartujú detské folklórne súbory Maguráčik, Goralik, Hermanček a lotyšský MFS Dziparinu. Pri hrade budú pripravené ukážky dobovej mučiarne, šermiarske a sokoliarske vystúpenia, príbeh o zajatí kráľa Richarda Levie srdce i rozprávka Kráľove nové šaty. Uskutoční sa aj rytiersky turnaj La Giostra.
Na hlavnom pódiu vystúpia FS Čačiňare, spevácka skupina Fiala, Polemic, Folk&Bass Orchestra so Ženami z Muzičky a FS Šarišan. Program doplní Pocta Jurajovi Jakubiskovi s Deanou Jakubiskovou. Večer sa predstavia Štefan Štec a Fajta, Irit, EGO a dídžeji Mark Dann a Lesto.
Nedeľa (12. 7.) bude patriť najmä rodinám s deťmi. Program prinesie Spievankovo, šermiarov, sokoliarov, renesančné tance a predstavenie Polepetko. Na javisku pri radnici vystúpia Kollárovci a domáci folklórny súbor Magura. Súčasťou programu bude aj vyhlásenie a korunovácia Kráľa remesla.
Počas festivalu budú pripravené fotopointy Juraja Jakubiska a P. O. Hviezdoslava, Jakubiskova ulička, detské centrum a dobový tábor. Na Kežmarskom hrade uvedú aj hudobnú komédiu Majstri, inšpirovanú dejinami miestnych remeselníckych cechov.