V Kežmarku sa konal kontrolný deň stavby mosta

Kežmarok 14. decembra (TASR) - V Kežmarku sa vo štvrtok uskutočnil brífing a kontrolný deň stavby novozrekonštruovaného mosta ponad rieku Poprad. Do užívania bol daný začiatkom decembra, dokončený má byť v apríli 2024.



Ako TASR informovala vedúca kancelárie primátora mesta Kežmarok Elena Smrigová, na kontrolnom dni sa zúčastnili minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka, primátor Kežmarku Ján Ferenčák, zástupca zhotoviteľa, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest (IVSC) Slovenskej správy ciest (SSC) Košice Maroš Kačala a Milan Dreveňák zo spoločnosti C.M.R Slovakia, s. r. o.



Ferenčák podľa Smrigovej zreferoval chronológiu udalostí v súvislosti s mostom. Dňa 19. decembra 2019 vyhlásil pre stav mosta mimoriadnu situáciu na území mesta Kežmarok a dňa 30. decembra 2019 ju vyhlásil aj okresný úrad. Ferenčák ďalej informoval, že od februára až do mája 2020 sa pripravovala stavba pre provizórny most a odo dňa 23. mája 2020 mostné provizórium slúžilo ako obchádzková trasa v smere Spišská Belá - Poprad. Do 5. mája 2022 boli na moste vykonávané práce.



Práce na moste prerušili minulý rok po tom, ako pôvodný zhotoviteľ nepredložil potrebnú dokumentáciu. Novému víťazovi verejného obstarávania odovzdala Slovenská správa ciest stavenisko začiatkom apríla.



Podľa hovorcu SSC Martina Guziho k demontáži mostných provizórií pristúpi zhotoviteľ v januári 2024. "V jarných mesiacoch nového roka budú práce spočívať vo výmene asfaltových vrstiev na kruhovom objazde a na napojení v smere od Popradu. Taktiež sa bude realizovať celková úprava plôch dotknutých stavbou a úprava plôch blízkeho supermarketu, ktoré boli využívané v rámci stavby," povedal.







Ako pokračoval, termín ukončenia stavby je apríl 2024. Zmluvná cena diela je 1,79 milióna eur s DPH.



Frekventovaný most na ceste I/66 uzavreli pre jeho havarijný stav, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdili vodiči po dočasnom premostení. Denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava.