V Kežmarku sa začala rozsiahla obnova ciest a chodníkov

Kežmarok 17. apríla (TASR) - V Kežmarku v týchto dňoch začali s rozsiahlou rekonštrukciou ciest a chodníkov, treba tam rátať aj s dopravnými obmedzeniami. Práce budú podľa informácií od hovorkyne mesta Eleny Smrigovej prebiehať v dvoch etapách a vyvrcholia koncom augusta. Náklady sa vyšplhajú na viac ako milión eur, obnovu mesto financuje z vlastného rozpočtu.



Primátor Ján Ferenčák (Hlas-SD) upozornil, že ide o jednu z najrozsiahlejších opráv v histórii. "Poškodené cesty budeme pokrývať novým asfaltom, chodníky povrchovo upravíme do dlažby, opravíme výtlky a nahradíme obrubníky. Budujeme aj inteligentné priechody pre chodcov, zavádzame smart riešenia v rámci verejného osvetlenia či v odpadovom hospodárstve," vymenoval s tým, že veľkú časť prác sa budú snažiť dokončiť do začiatku festivalu Európske ľudové remeslo (v prvej polovici júla).



Práce si vyžiadajú aj obmedzenia v súvislosti s parkovaním a státím vozidiel v časových intervaloch. Prístup pre obslužné vozidlá bude možný len v nevyhnutnom čase a v závislosti od priebehu prác. Záchranným vozidlám tieto priestory budú prístupné bez obmedzení.



Zhotoviteľom prác je firma Strabag. V prvej fáze sa obnova dotkne miestnych komunikácií na uliciach Priekopa, Martina Lányiho, Karola Kuzmányho a na chodníku na ulici Krvavé pole. Druhá etapa pokryje ďalšie lokality na uliciach Poľná, Tehelňa, Biela voda a ráta sa tiež s prebudovaním chodníka na Komenského ulici.



"V rámci projektu Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Kežmarku boli v roku 2023 dokončené opravy na uliciach Michalská, Huncovská, Hviezdoslavova, Dr. Daniela Fischera, Nižná Brána, Tehelňa, Baštová, Dr. Alexandra, Vyšný mlyn a tiež na Továrenskej ulici," dodal Ferenčák s tým, že cieľom samosprávy je zabezpečiť plynulosť cestnej premávky a zjednodušiť život obyvateľom.



Oddelenie rozvoja a výstavby mesta doplnilo, že samospráva plánuje v rokoch 2024 až 2026 ďalšie rozsiahlejšie opravy, kedy by mali prejsť obnovou chodníky na ulici Nižná Brána, na Ľubickej aj Hradskej ceste. V plánoch sú zahrnuté aj dve exponované lokality. Ide o vnútroblok ulíc Možiarska a Garbiarska, do ktorého spadá i časť ulice Nižná brána a tiež Kostolné námestie, pri ktorom bude radnica dbať na zachovanie jeho historického rázu. Ide o dva samostatné projekty. "V prípade Kostolného námestia pôjdeme do hlbšej obnovy než len chodníkov a ciest. Úplne totiž prebudujeme aj priľahlú Novú ulicu, ktorá sa spolu s námestím stala predmetom podnetov a otázok našej verejnosti," uzatvára primátor.