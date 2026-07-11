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V Kežmarku si J. Jakubiska uctili špeciálnou výstavou a expozíciami

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Všetky tri expozície si návštevníci môžu pozrieť do 30. augusta.

Autor TASR
Kežmarok 11. júla (TASR - Súčasťou prvého festivalového dňa Európskeho ľudového remesla (EĽRO) v Kežmarku bolo v piatok (10. 7.) aj otvorenie špeciálnej expozície na námestí a výstavy Magický svet Juraja Jakubiska. Organizátori tento rok EĽRO tematicky zamerali na návrat ku koreňom regiónu Spiša a pripomenutie jeho histórie, kultúrnej rozmanitosti, tradícií reprezentuje práve tvorba filmového režiséra Juraja Jakubiska. TASR o tom informovala Zuzana Dobránszka z úseku komunikácie a propagácie mesta Kežmarok.

„Juraj Jakubisko bol umelec, ktorý svojou tvorbou presiahol hranice Slovenska, no nikdy nezabudol na svoje korene, na svoj rodný Spiš. Vo svojich filmoch dokázal prepojiť realitu s fantáziou, históriu s rozprávkou a obyčajný život s magickým svetom obrazov. Aj Kežmarok sa stal súčasťou jeho tvorby, keď tu vznikali scény z rozprávok Perinbaba. Preto sme jeho tvorbu preniesli priamo do ulíc nášho mesta, kde môžete objaviť fragmenty jeho jedinečného filmového sveta,“ uviedol primátor mesta a riaditeľ festivalu EĽRO Ján Ferenčák.

Vo Výstavnej sieni na námestí v Kežmarku si návštevníci môžu pozrieť výstavu s názvom Magický svet Juraja Jakubiska. „Keď sme nakrúcali filmy v Tatrách, Juraj sa neustále vracal k spišským koreňom. Vracal sa k folkloristike v symboloch, v štylizácii tradičnej ľudovej kultúry, ktorú si vždy pretvoril magickým spôsobom do nejakej symboliky vo svojich filmoch a obrazoch. Takže pre mňa bolo toto spojenie veľmi príjemné a musím povedať jednu úžasnú vec, že som veľmi cítila pri spolupráci, že toto mesto chce,“ povedala na vernisáži výstavy manželka Deana Horváthová-Jakubisková.

Výtvarník Jaroslav Čech koncipoval celú výstavu ako rozhovor medzi Jakubiskom a jeho manželkou. Vo výstavnej sieni mesta sú inštalované kulisy, kostýmy a unikátne rekvizity z jeho filmov. „Sú tu niektoré originálne rekvizity, ktoré si Jakubisko aj sám vyrábal. Nájdeme tu kostým Perinbaby a Zubatej z roku 1985, klobúk principála z filmu Perinbaba a dva svety, rekvizity a kostýmy z filmu Báthory a iné, ale aj olejomaľby,“ povedal Čech.

Rondo pred výstavnou sieňou nahradila jediná zachovaná rekvizita kulisy zvonice z filmu Perinbaba a dva svety, ktorá sa nakrúcala v Kežmarku. Na námestí vedľa Múzea bytovej kultúry je ako pocta Jakubiskovi inštalovaná filmová ulička.

Po pravej strane máme fotografie a texty z nakrúcania filmov Perinbaba 1 a 2, Báthory, Sedím na konári a je mi dobre, Vtáčkovia, siroty a blázni a iné. Na konci je fotostena, koláž, foto manipulácia, kde je Juraj v životnej veľkosti a my sa s ním môžeme odfotiť. V pozadí je pohľad na Tatry z Kežmarku. Keď odchádzame z uličky preč, lúči sa s nami manželka Deana a Juraj,“ priblížil Čech.

Všetky tri expozície si návštevníci môžu pozrieť do 30. augusta.
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