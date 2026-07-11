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V Kežmarku si J. Jakubiska uctili špeciálnou výstavou a expozíciami
Všetky tri expozície si návštevníci môžu pozrieť do 30. augusta.
Autor TASR
Kežmarok 11. júla (TASR - Súčasťou prvého festivalového dňa Európskeho ľudového remesla (EĽRO) v Kežmarku bolo v piatok (10. 7.) aj otvorenie špeciálnej expozície na námestí a výstavy Magický svet Juraja Jakubiska. Organizátori tento rok EĽRO tematicky zamerali na návrat ku koreňom regiónu Spiša a pripomenutie jeho histórie, kultúrnej rozmanitosti, tradícií reprezentuje práve tvorba filmového režiséra Juraja Jakubiska. TASR o tom informovala Zuzana Dobránszka z úseku komunikácie a propagácie mesta Kežmarok.
„Juraj Jakubisko bol umelec, ktorý svojou tvorbou presiahol hranice Slovenska, no nikdy nezabudol na svoje korene, na svoj rodný Spiš. Vo svojich filmoch dokázal prepojiť realitu s fantáziou, históriu s rozprávkou a obyčajný život s magickým svetom obrazov. Aj Kežmarok sa stal súčasťou jeho tvorby, keď tu vznikali scény z rozprávok Perinbaba. Preto sme jeho tvorbu preniesli priamo do ulíc nášho mesta, kde môžete objaviť fragmenty jeho jedinečného filmového sveta,“ uviedol primátor mesta a riaditeľ festivalu EĽRO Ján Ferenčák.
Vo Výstavnej sieni na námestí v Kežmarku si návštevníci môžu pozrieť výstavu s názvom Magický svet Juraja Jakubiska. „Keď sme nakrúcali filmy v Tatrách, Juraj sa neustále vracal k spišským koreňom. Vracal sa k folkloristike v symboloch, v štylizácii tradičnej ľudovej kultúry, ktorú si vždy pretvoril magickým spôsobom do nejakej symboliky vo svojich filmoch a obrazoch. Takže pre mňa bolo toto spojenie veľmi príjemné a musím povedať jednu úžasnú vec, že som veľmi cítila pri spolupráci, že toto mesto chce,“ povedala na vernisáži výstavy manželka Deana Horváthová-Jakubisková.
Výtvarník Jaroslav Čech koncipoval celú výstavu ako rozhovor medzi Jakubiskom a jeho manželkou. Vo výstavnej sieni mesta sú inštalované kulisy, kostýmy a unikátne rekvizity z jeho filmov. „Sú tu niektoré originálne rekvizity, ktoré si Jakubisko aj sám vyrábal. Nájdeme tu kostým Perinbaby a Zubatej z roku 1985, klobúk principála z filmu Perinbaba a dva svety, rekvizity a kostýmy z filmu Báthory a iné, ale aj olejomaľby,“ povedal Čech.
Rondo pred výstavnou sieňou nahradila jediná zachovaná rekvizita kulisy zvonice z filmu Perinbaba a dva svety, ktorá sa nakrúcala v Kežmarku. Na námestí vedľa Múzea bytovej kultúry je ako pocta Jakubiskovi inštalovaná filmová ulička.
„Po pravej strane máme fotografie a texty z nakrúcania filmov Perinbaba 1 a 2, Báthory, Sedím na konári a je mi dobre, Vtáčkovia, siroty a blázni a iné. Na konci je fotostena, koláž, foto manipulácia, kde je Juraj v životnej veľkosti a my sa s ním môžeme odfotiť. V pozadí je pohľad na Tatry z Kežmarku. Keď odchádzame z uličky preč, lúči sa s nami manželka Deana a Juraj,“ priblížil Čech.
Všetky tri expozície si návštevníci môžu pozrieť do 30. augusta.
„Juraj Jakubisko bol umelec, ktorý svojou tvorbou presiahol hranice Slovenska, no nikdy nezabudol na svoje korene, na svoj rodný Spiš. Vo svojich filmoch dokázal prepojiť realitu s fantáziou, históriu s rozprávkou a obyčajný život s magickým svetom obrazov. Aj Kežmarok sa stal súčasťou jeho tvorby, keď tu vznikali scény z rozprávok Perinbaba. Preto sme jeho tvorbu preniesli priamo do ulíc nášho mesta, kde môžete objaviť fragmenty jeho jedinečného filmového sveta,“ uviedol primátor mesta a riaditeľ festivalu EĽRO Ján Ferenčák.
Vo Výstavnej sieni na námestí v Kežmarku si návštevníci môžu pozrieť výstavu s názvom Magický svet Juraja Jakubiska. „Keď sme nakrúcali filmy v Tatrách, Juraj sa neustále vracal k spišským koreňom. Vracal sa k folkloristike v symboloch, v štylizácii tradičnej ľudovej kultúry, ktorú si vždy pretvoril magickým spôsobom do nejakej symboliky vo svojich filmoch a obrazoch. Takže pre mňa bolo toto spojenie veľmi príjemné a musím povedať jednu úžasnú vec, že som veľmi cítila pri spolupráci, že toto mesto chce,“ povedala na vernisáži výstavy manželka Deana Horváthová-Jakubisková.
Výtvarník Jaroslav Čech koncipoval celú výstavu ako rozhovor medzi Jakubiskom a jeho manželkou. Vo výstavnej sieni mesta sú inštalované kulisy, kostýmy a unikátne rekvizity z jeho filmov. „Sú tu niektoré originálne rekvizity, ktoré si Jakubisko aj sám vyrábal. Nájdeme tu kostým Perinbaby a Zubatej z roku 1985, klobúk principála z filmu Perinbaba a dva svety, rekvizity a kostýmy z filmu Báthory a iné, ale aj olejomaľby,“ povedal Čech.
Rondo pred výstavnou sieňou nahradila jediná zachovaná rekvizita kulisy zvonice z filmu Perinbaba a dva svety, ktorá sa nakrúcala v Kežmarku. Na námestí vedľa Múzea bytovej kultúry je ako pocta Jakubiskovi inštalovaná filmová ulička.
„Po pravej strane máme fotografie a texty z nakrúcania filmov Perinbaba 1 a 2, Báthory, Sedím na konári a je mi dobre, Vtáčkovia, siroty a blázni a iné. Na konci je fotostena, koláž, foto manipulácia, kde je Juraj v životnej veľkosti a my sa s ním môžeme odfotiť. V pozadí je pohľad na Tatry z Kežmarku. Keď odchádzame z uličky preč, lúči sa s nami manželka Deana a Juraj,“ priblížil Čech.
Všetky tri expozície si návštevníci môžu pozrieť do 30. augusta.