V Kežmarku si významné jubileum pripomenuli v areáli hradu

Kežmarok 24. januára (TASR) - Na kežmarskom hrade si v piatok predpoludním pripomenuli 80. výročie oslobodenie mesta. Primátor Ján Ferenčák pri tejto príležitosti upozornil, že je dôležité si pripomenúť hrdinstvo tých, ktorí neváhali a aj za cenu straty života sa postavili zlu, ktoré v tom čase vládlo na svete.



"Niektorí z nich za to položili aj svoj život a je dôležité stále si pripomínať tieto udalosti a prenechať odkaz aj ďalším generáciám, aby nezabudli, aká je vojna krutá a že mier je dôležitejší, ako si myslíme," upozornil primátor.



Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová pre TASR priblížila, že ešte pred samotným oslobodením došlo 21. januára 1945 aj k nútenej evakuácii nemeckého obyvateľstva. "V tomto období boli evakuovaní obyvatelia nemeckej národnosti, ktorí tvorili väčšinu obyvateľstva a s nimi aj časť archívu a úradných dokumentov. Máme doklad o tom, že do Nemecka vyviezli aj veľa materiálov týkajúcich sa školy. Tie sa našli na povale jednej nemeckej školy, osobne sme sa tam vybrali a tie materiály nám vrátili naspäť," uviedla Cintulová.



Nemecké vojská mali ešte pred oslobodením za úlohu zlikvidovať všetky významné komunikačné kanály a tiež znefunkčniť bývalú "Weinovu textilku". "Našťastie tým, že sa vojská cez Ruskinovce rýchlo presúvali na toto územie, nepodarilo sa nemeckým vojakom dokončiť dielo skazy. V posledných januárových dňoch ostali v meste iba nejaké deštrukčné skupiny, ktoré podmínovali mosty cez rieku Poprad, železničnú trať, poštu, sklady potravín, kasárne, textilnú továreň a ďalšie objekty. Vďaka zásahu Kežmarčanov a pre krátkosť času Nemci nestihli svoje dielo dokonať a zničili len sklady, mosty a poštu," priblížila Cintulová.



Posledné nemecké vojská opustili Kežmarok 27. januára 1945 popoludní a presúvali sa ďalej smerom na Veľkú Lomnicu. Ráno do mesta prišla prieskumná armáda a v priebehu dňa po oslobodení Levoče začali vojaci 1. Československého armádneho zboru prenasledovať nepriateľské vojská. Na okraji lesa severne nad obcou Ruskinovce zaujali obranné postavenie a kryli prístup na Kežmarok a Huncovce. "Postupovali a prenikli ťažkým terénom, bola vtedy tuhá zima, veľa snehu a vietor, boli zničené mosty, všetko naokolo bolo zamínované a aj napriek tomu sa im podarilo prelomiť nepriateľskú líniu a prvé obce, ako Hradisko, Ruskinovce, Tvarožnú a Vlkovce, pomaly oslobodzovali," dodala Cintulová s tým, že osloboditeľské jednotky do Kežmarku vstúpili okolo 22.00 h.



Tento postup mal za následok, že v Kežmarku bola reorganizovaná paradesantná brigáda, čoho "svedkom" je tank umiestnený v zadnej časti hradného areálu. "Situácia po oslobodení Kežmarku nebola jednoduchá, boli tu rôzne vášne, nenávisť sa obrátila aj proti zvyšnému nemeckému obyvateľstvu, ale na druhej strane ľudia uvítali, že sú slobodní a nemusia sa viac skrývať," dodala riaditeľka.



Múzeum disponuje viacerými fotografickými i písomnými materiálmi, ktoré tieto udalosti pripomínajú. Pri tejto príležitosti chystá aj výstavu, ktorú verejnosti sprístupnia o dva týždne vo výstavnej sieni.