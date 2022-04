V Kežmarku stavajú kompostáreň, má byť hotová začiatkom leta

Kežmarok 14. apríla (TASR) – V meste Kežmarok pokračuje výstavba kompostárne, hotová by mala byť začiatkom leta. „Je to najekologickejšia vec a najväčšia investícia, ktorá sa nám podarila v minulom roku. Celá kompostáreň bude predstavovať jeden technologický celok, ktorý zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho a kuchynského odpadu rieši komplexne,“ skonštatoval primátor Kežmarku Ján Ferenčák.



Ozrejmil, že výsledkom bude kompost vhodný aj na organické pestovanie. Samospráva získala na realizáciu projektu vrátane nákupu techniky prostriedky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vo výške viac ako 2,6 milióna eur. Mesto sa na realizácii podieľa spolufinancovaním vo výške 140.000 eur.



Riaditeľ organizácie Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok Peter Gaži TASR potvrdil, že práce idú podľa plánu a celá stavba by mala byť dokončené v júni. Samotné práce na kompostárni sa začali ešte v októbri minulého roka. Kežmarčania do nej budú môcť podľa hovorkyne spoločnosti Eurovia SK Simony Tančákovej priniesť menšie množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, odpadu z údržby zelene, bioodpadu z domácností či z komunálnej sféry a tiež odpadu z prípravy jedál. Kompostáreň vybudovaná na Poľnej ulici bude slúžiť na opätovné ekologické spracovanie v certifikovanej technologickej prevádzke a zvýši sa tak aj miera triedenia komunálnych odpadov v meste.



„Zariadenie na kompostovanie je určené na ročný vstup 4000 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Jeden kompostovací box je možné naplniť do výšky 2,5 metra a pojme až 300 kubíkov materiálu. Jedno takéto naplnenie trvá približne dva týždne a materiál opúšťa boxy po štyroch až šiestich týždňoch,“ ozrejmila Tančáková s tým, že počas tohto obdobia sa pod vplyvom rozkladných procesov odhaduje strata objemu približne na 40 percent. Celková doba kompostovania by mala trvať 12 až 14 týždňov.



Samotná kompostáreň bude pozostávať z viacerých stavebných objektov. Okrem ich výstavby sa práce zameriavajú aj na vybudovanie systému na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Ďalej dôjde k spevneniu plôch na skladovanie surovín či hotového produktu, zrealizuje sa tiež oplotenie, prípojky a rozvody vody. „Vybuduje sa aj kanalizácia, prípojka silnoprúdu, vonkajšie osvetlenie, komunikácie a oporné múry. Prebehnú tiež sadové úpravy,“ uzatvára Tančáková.