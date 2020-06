V Kežmarku už otvorili mestské kúpalisko

Kežmarok 28. júna (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Kežmarku budú môcť aj toto leto využiť služby mestského kúpaliska. Svoje brány otvorí v prvých júlových dňoch po ukončení predsezónnych prác spojených so zabezpečením preventívnych hygienicko-epidemiologických opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. "O presnom termíne otvorenia kúpaliska budeme informovať v najbližších dňoch," uviedol referent oddelenia komunikácie a propagácie mestského úradu Ondrej Miškovič.



Vzhľadom na to, že obidva bazény kúpaliska majú nezávisle cirkulačné okruhy a aj vyrovnávacie nádrže, bude možné detský bazén spustiť do prevádzky skôr a veľký bazén ihneď po dosiahnutí požadovanej prevádzkovej teploty. Ohrev vody v bazénoch je zabezpečovaný tepelnými čerpadlami, ktoré šetria náklady. "Dôležitým momentom je odobratie vzoriek vody certifikovaným laboratóriom, ktoré musí verifikovať, že kvalita vody zodpovedá požadovaným štandardom. Ak to bude v poriadku, môžeme bazény otvoriť pre verejnosť," informoval riaditeľ Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Kežmarok Miroslav Škvarek.



K spusteniu mestského kúpaliska pristúpila samospráva napriek nie jednoduchej situácii v ekonomickej oblasti, ale aj v rámci prísnych hygienických opatrení, ktoré na prevádzku verejných kúpalísk nastavil hlavný hygienik. "Občania si po predchádzajúcich hektických dňoch zaslúžia oddych a relax, jednou z dôležitých úloh samosprávy je vytvoriť im podmienky na to, aby mohli stráviť pekné leto doma a v okolí mesta, súčasťou čoho je aj možnosť využívať letné kúpalisko," konštatoval primátor mesta Ján Ferenčák.



Návštevníci budú povinní dodržiavať dané usmernenia, aplikovať dezinfekciu rúk a dodržiavať odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín najmenej dva metre.



Vedenie mesta, ako aj poslanecký zbor sú si podľa radnice vedomí, že kúpalisko môže v sťaženej prevádzke vygenerovať stratu, preto požiadalo správcu kúpaliska, aby uplatnil postupy, ktoré by minimalizovali zvýšenie nákladov. Prioritou je pritom bezpečnosť a hygienický štandard, zároveň je mesto pripravené pristúpiť ku kompenzácii oprávnených zvýšených nákladov spojených s tohoročnou prevádzkou. Ceny vstupného zostávajú na úrovni minulého roka.