V Kežmarku vykuruje byty a domy nový geotermálny vrt

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) spustila v piatok za účasti primátora Kežmarku Jána Ferenčáka skúšobnú prevádzku nového geotermálneho vrtu v Kežmarku. Tento vrt začína vykurovať byty a domy. Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Rovnako ako je pre nás výhodné si na Slovensku vyrábať elektrickú energiu, je veľmi dôležité, aby sme hľadali aj ďalšie zdroje energetickej sebestačnosti. Slovensko má v oblasti geotermálnej energie veľký potenciál a som veľmi rada, že to v Kežmarku dokázali využiť," povedala počas slávnostného ceremoniálu Saková.



Plánovanú hĺbku 2,5 kilometra dosiahli v máji v roku 2022, následne očisťovali a oživovali vrt. S prácami sa začalo vo februári minulého roka a odhadované náklady boli na úrovni troch miliónov eur.



Mesto Kežmarok sa pôvodne plánovalo do projektu pustiť samo. Založilo firmu a tím odborníkov sa pustil do prípravy podkladov vrátane prepočtov vykurovacieho potenciálu pri rôznej intenzite získaného tepla a rôznej výdatnosti zdroja. Na samotný vrt však chýbali peniaze.