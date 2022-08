V Kežmarku začínajú s opravami a rekonštrukciou ciest a chodníkov

Kežmarok 17. augusta (TASR) - V Kežmarku v týchto dňoch začínajú s rekonštrukciou a opravami ciest a chodníkov, celkové náklady na práce presiahnu dva milióny eur. Zástupcovia mesta v pondelok (15. 8.) podpísali zmluvu so zhotoviteľom. Celkovo sa tak zmodernizuje 3000 štvorcových metrov (m2) chodníkov, položí sa cez 30.000 m2 obrusnej vrstvy asfaltovej zmesi, kompletne sa vymení asfaltový povrch ciest, opravia výtlky a vymenia sa obrubníky. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák uviedol, že súčasťou rekonštrukcie budú aj bezbariérové úpravy.



"Faktom je, že obce a mestá majú veľké problémy so svojimi miestnymi komunikáciami, ktoré sa nedajú financovať z eurofondov, aj napriek tomu, že často hovoríme o bezpečnosti a zdraví ľudí. Hoci to trvalo o niečo dlhšie, ako sme chceli a v mestskom zastupiteľstve to prešlo len o jeden hlas, našli sme spôsob aj peniaze," uviedol Ferenčák.



Rekonštrukcia miestnych komunikácií zahŕňa kompletnú výmenu asfaltových povrchov, na chodníkoch dôjde k výmene asfaltového povrchu za betónovú dlažbu. Lehota rámcovej zmluvy je 24 mesiacov, z celkovej sumy takmer 2,O4 milióna eur vrátane DPH, pôjde na cesty cca 1,7 milióna eur a zvyšok na chodníky. "Práce budú prebiehať postupne po jednotlivých mestských častiach. Medzi najurgentnejšie lokality, ktoré sa predpokladajú rekonštruovať, patria ulice Nábrežná, Sihoť, Poľná, Tehelňa, Možiarska, Biela voda, Priekopa od súdu k Základnej škole Grundschule, Martina Lányiho, Lanškrounská, Kuzmányho, Krvavé pole, Garbiarska a Komenského," doplnila hovorkyňa mesta Barbora Sosková.