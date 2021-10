V kežmarskej nemocnici pacientom pomáhajú aj psy

Kežmarok 15. októbra (TASR) - Dostať pacientov do psychosociálnej pohody, ktorá prispieva k liečbe a zlepšeniu ich zdravotného stavu, je cieľom prítomnosti psov na oddelení dlhodobo chorých Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, člen skupiny Agel. Prvýkrát tam privítali 8,5-ročného rotvajlera Arga a kríženca plemena principessa italiana, 11-ročnú Ninu, ktorí budú pacientov oddelenia navštevovať pravidelne. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Inšpiráciu v zavedení tejto liečby sme získali od kolegov z Českej republiky, ktorí v niektorých svojich nemocniciach realizujú canisterapiu," uviedla námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť Anna Rybková.



"Canisterapia je cielená činnosť zameraná na konkrétneho pacienta a konkrétny problém v spolupráci so špecializovaným lekárom, ktorý pacienta diagnostikuje. My však s Argom a Ninou realizujeme v kežmarskej nemocnici sedenia aplikovanej zooantropológie. Táto disciplína a technika pracuje na rozvíjaní psychickej pohody pacientov a rozvíja ich pozitívne emočné vibrácie. Vďaka pozitívnym emóciám a impulzu sa budú pacienti cítiť lepšie, čo môže priaznivo ovplyvniť ich ostatné biologické procesy," hovorí konzultantka a odborníčka aplikovanej zooantropológie a majiteľka Arga a Niny Daniela Dzurňáková.



Podľa vedúcej sestry oddelenia dlhodobo chorých Simony Pavlíkovej boli pacienti nadšení a tešia sa na ne opäť. Niektorých pacientov navštívili zvieratá osobne pri lôžku na izbe. "Mnohí z nich sa už počas týždňa tešia na sobotu, aby sa s nimi mohli opäť stretnúť, pohladiť ich a dať im nejaké maškrty. V neposlednom rade je to veľký prínos aj pre našich kolegov na oddelení, ktorým môže táto skúsenosť priniesť pracovné i osobné benefity," povedala Pavlíková.