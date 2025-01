Vlani sa narodili stovky detí. Aké mená boli populárne?

Kežmarok 13. januára (TASR) - V kežmarskej nemocnici sa v roku 2024 narodilo celkom 875 bábätiek, čo je o 143 viac ako rok predtým. Vedúca sestra tamojšieho novorodeneckého oddelenia Alžbeta Pokrivčáková informovala, že na svet prišlo 455 chlapcov a 420 dievčat, z toho osem bolo dvojčiat.



"Najvyšší počet novorodencov priniesol mesiac marec, v ktorom evidujeme 86 pôrodov. Naopak, počtom pôrodov bol najslabším mesiacom jún, kedy sa narodilo 54 bábätiek. Vo váhovej kategórii pod 1000 gramov bolo narodené len jedno dieťa. Vo váhovej kategórii od troch do štyroch kilogramov sa narodilo 464 detí, čo predstavuje 53 percent z celkového počtu. Nad 4000 gramov bolo narodených 26 detí," konkretizovala Pokrivčáková. Doplnila, že 13 novorodencov sa narodilo ešte pred príchodom do nemocnice, čiže doma alebo v sanitke.



Z celkového počtu 867 pôrodov bolo 6,3 percenta u maloletých rodičiek pod vekovou hranicou 18 rokov. V minulom roku registrujú miestni zdravotníci 617 pôrodov prirodzeným spôsobom a 250 sekcií. "To znamená, že 28,8 percenta pôrodov bolo vykonaných na operačnej sále. Najvyšší vekový rozdiel medzi najmladšou a najstaršou rodičkou bol 29 rokov," doplnila vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Anna Majerčáková.



Najčastejšími chlapčenskými menami medzi novorodencami boli v kežmarskej nemocnici Matias, Ján, Oliver, Matúš, Dávid či Michal. Najčastejšími dievčenskými menami boli Melisa, Diana, Jasmína, Sofia, Evelyn, Nela a Ema. Rodičia vybrali vlani pre svoje ratolesti aj menej časté mená ako napríklad Ariana, Lia, Evandželina, Aurora, Ashley, či Paloma a medzi chlapcami sa objavili aj Áron, Jeremiáš, Elemír, Emre, Ezechiel, Demir a Esteban.



Prvým bábätkom narodeným v roku 2025 bol Emanuel, ktorý prišiel na svet 1. januára o 9.50 h s mierami 2980 gramov a 48 centimetrov.



V dunajskostredskej pôrodnici sa vlani narodilo 694 detí



V dunajskostredskej pôrodnici sa vlani narodilo 694 detí. Na svet prišlo 371 chlapcov a 323 dievčat. Šesť mamičiek si z pôrodnice odnieslo dvojičky. TASR o tom informovala PR špecialistka spoločnosti Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.



"Najčastejšími chlapčenskými menami, ktoré rodičia pre svojich novorodencov vybrali, boli Adam, Noel a Oliver. U dievčat zase dominovali mená Emma, Léna či Sofia," priblížila Krejčíová.



Možnosť absolvovať predpôrodnú prípravu v dunajskostredskej pôrodnici vlani využilo 70 mamičiek. Desať mamičiek využilo aj možnosť vytvoriť si v spolupráci s personálom individuálny pôrodný plán.



"Minulý rok v nemocnici zmodernizovali pôrodnú sálu. Vymenili pôrodné stoly a zväčšili samostatné pôrodné boxy," dodala Krejčíová. V tomto roku je plánovaná modernizácia nadštandardných izieb gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a rodinnej izby na oddelení šestonedelia.



V topoľčianskej nemocnici prišlo vlani na svet 603 novorodencov



V topoľčianskej nemocnici sa minulý rok uskutočnilo 602 pôrodov, čo predstavuje 10-percentný medziročný nárast. V pôrodnici vlani prišlo na svet 337 chlapcov a 266 dievčat. Jedna mamička si domov odniesla dvojičky, informovala nemocnica.



Najčastejšími chlapčenskými menami, ktoré rodičia pre svojich novorodencov vybrali, boli Jakub, Šimon a Matúš. U dievčat dominovali mená Ema, Nina či Eliška.



Spolu so zdravotníckym personálom si mamičky môžu v nemocnici v Topoľčanoch vyskladať individuálne pôrodné priania, čo využilo 19 mamičiek. Možnosť absolvovania bezplatnej predpôrodnej prípravy využilo 336 mamičiek.



V uplynulých rokoch v topoľčianskej nemocnici postupne zrekonštruovali gynekológiu, šestonedelie a novorodenecké oddelenie. Zrekonštruovaná bola aj ambulantná časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Vlani nemocnica zmodernizovala prístrojové vybavenie oddelenia. Pribudli aj dve ďalšie rodinné nadštandardné izby pre mamičky a sprevádzajúce osoby, o ktoré ženy prejavujú vysoký záujem, potvrdila Helena Boleková, vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.