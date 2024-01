V kežmarskej nemocnici sa vlani narodilo viac dievčat ako chlapcov

Kežmarok 4. januára (TASR) - Kežmarská nemocnica eviduje za minulý rok 726 pôrodov, po troch rokoch chlapčenskej prevahy sa tam narodilo viac dievčat. Vedúca sestra novorodeneckého oddelenia Alžbeta Pokrivčáková uviedla, že celkovo sa v Kežmarku narodilo 732 bábätiek.



"Chlapcov sa narodilo 341 a dievčat bolo 391. Najvyšší počet novorodencov priniesol mesiac júl, v ktorom sme privítali 74 detí, naopak, počtom narodení bol najslabším apríl, v ktorom prišlo na svet 54 bábätiek. Až v štyroch mesiacoch v roku - január, február, jún a november, evidujeme totožný počet narodených bábätiek, ktorých bolo v každom mesiaci 60," priblížila Pokrivčáková.



Vyše 50 percent percent detí sa narodilo vo váhovej kategórii 3000 až 3999 gramov, pod hranicou jedného kilogramu sa narodili dve deti a nad hranicou štyri kilogramy 12 detí. V minuloročných štatistikách evidujú takmer 30 percent slobodných mamičiek a šesť percent rodičiek pod vekovou hranicou 18 rokov. Trinásť novorodencov sa narodilo ešte pred príchodom do nemocnice.



"V minulom roku sme mali 522 pôrodov prirodzeným spôsobom a 204 sekcií. To znamená, že 28,10 percenta pôrodov bolo vykonaných na operačnej sále," dodáva vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Katarína Živčáková.



Najčastejšími chlapčenskými menami medzi novorodencami boli Matias, René, Adam či Dominik, ale aj Samuel, Jakub, Sebastián, Matej, Richard a Dávid. Medzi dievčatami prevažovali Sofia, Nela, Nina a Mária, nasleduje Ema, Jasmína, Rebeka, Tamara, Melisa a Timea. Rodičia vybrali pre svoje ratolesti aj menej časté mená. V prípade chlapcov napríklad Janys, Arnošt, Leonidas, Timon či Saimon, objavili sa aj Jonatan, Emilian, Matteo, Albín, Natanael, Vratko a Emanuel. Z netradičných dievčenských mien to boli Šanaja, Klementína, Aurélia, Ava, Ashley, ale tiež Floriana, Perla, Lorena, Aria, Tiffany, Selena, prípadne Soraja, Nastya, Lara, Elizabetha, Nataly a Mária Magdaléna.



Prvým bábätkom narodeným v kežmarskej nemocnici v roku 2024 bol Tadeáš, ktorý sa narodil 1. januára len 55 minút po polnoci s mierami 2780 gramov a 49 centimetrov mamičke Martine.