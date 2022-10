V kežmarskej nemocnici spustia očkovanie vakcínou proti omikronu

Kežmarok 18. októbra (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku ponúka od stredy 19. októbra vo svojom vakcinačnom centre záujemcom možnosť očkovania vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5. Tá je podľa námestníčky pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lýdie Wikarskej určená proti variantu omikron, ide o posilňujúcu dávku.



Vakcinačné centrum sa nachádza v priestoroch polikliniky na Hviezdoslavovej ulici č. 27. "Túto vakcínu je možné podať osobám starším ako 12 rokov, ktoré už absolvovali základnú očkovaciu schému proti ochoreniu COVID-19. Možné je to však najskôr až po troch mesiacoch od podania poslednej očkovacej látky," uviedla Wikarská.



Vakcinačné centrum je v prevádzke každý druhý týždeň, vždy v stredu. Najbližšie očkovanie teda bude v stredu od 7.00 do 10.30 h vakcínou od Pfizer/BioNTech a Omicron BA.4-5. Neskôr, v čase od 10.30 do 11.00 h, je to vakcínou Nuvaxovid. "Aktuálny časový harmonogram prevádzky centra je zverejnený na webovej stránke nemocnice v sekcii informácie o očkovaní proti COVID-19," doplnila vedúca sestra vakcinačného centra a mobilného odberového miesta COVID-19 Mária Jašňáková.