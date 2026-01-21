< sekcia Regióny
V kežmarskej pôrodnici sa vlani narodilo 750 detí
Nechýbali originálne a netradičné mená, ako Arnošt, Kemal, Hektor, Džošua, Omar a Doruk.
Autor TASR
Kežmarok 21. januára (TASR) - V kežmarskej pôrodnici sa vlani narodilo 750 detí, čo je zhruba o 120 menej ako rok predtým. Manažérka komunikácie prevádzkovateľa nemocnice Jarmila Ševčíková informovala, že v roku 2025 zaznamenali vysoký počet operačných výkonov a stabilný záujem pacientiek o poskytovanú zdravotnú starostlivosť.
„Oddelenie dlhodobo zabezpečuje široké spektrum gynekologických a pôrodníckych zákrokov vrátane náročných operačných výkonov. Počas roka sa tam narodilo 750 detí, z toho 356 dievčat a 394 chlapcov. Zaznamenaných bolo 13 pôrodov dvojičiek, trojičky sa v minulom roku nenarodili,“ uviedla Ševčíková.
Medzi najčastejšie chlapčenské mená patrili Matias, Samuel, Tobias, Timotej, Dávid, Eliáš a Juraj. U dievčat dominovali Ema, Emma, Eliška, Diana, Sofia či Melisa a Nela. Nechýbali ani originálne a netradičné mená, ako Arnošt, Kemal, Hektor, Džošua, Omar a Doruk, či u dievčat Mirabela, Ara, Nancy, Xénia, Kasandra i Šanaja.
