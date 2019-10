V Kine Lumiére sa začína retrospektíva filmov A. Tarkovského

Bratislava 29. októbra (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére štartuje v utorok retrospektíva filmov Andreja Tarkovského. Prehliadku jedného z najvýznamnejších režisérov svetovej kinematografie slávnostne otvorí o 18.30 h Tarkovského debutový film Ivanovo detstvo z roku 1962, uvedené budú aj jeho študentské filmy. Ostatných šesť dlhometrážnych hraných filmov A. Tarkovského premietnu počas novembra. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenské filmového ústavu (SFÚ).



Snímka Ivanovo detstvo prostredníctvom pozoruhodnej subjektívnej kamery, asociatívnej montáže a sústredenia sa na výtvarnú stránku rozpráva príbeh jedenásťročného "dieťaťa vojny", ktorého údelom sa stala neprístupná samota v utrpení a horkosti, úplné privlastnenie svetom nenávisti, pomsty, rizika a smrti, odcudzenie sa všetkému a všetkým bez náznaku túžby žiť a prežiť.



"Film vyvolal polemické reakcie. V talianskom denníku L’Unita vyšiel na film značne kritický článok, no v medzinárodnej diskusii sa ho zastal napríklad vplyvný francúzsky filozof Jean-Paul Sartre. V roku 1962 získal na 23. medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach Zlatého leva sv. Marka (ex aequo s filmom Rodinná kronika Valeria Zurliniho) a k jeho odkazu a jeho vplyvu na vlastnú tvorbu sa prihlásili režiséri ako Ingmar Bergman, Sergej Paradžanov a Krzysztof Kieślowski," predstavuje Tarkovského debut Michal Michalovič, kurátor Filmotéky - študijnej sály SFÚ v Kine Lumiére.



V úvode prehliadky sa premietne aj pásmo Tarkovského školských filmov z obdobia jeho štúdia v ročníku významného sovietskeho režiséra Michaila Romma na moskovskej filmovej škole VGIK. Okrem ročníkových prác Zabijaci (1956) a Dnes sa nikam nejde (1958) diváci uvidia aj Tarkovského absolventský film Valec a husle (1960), ktorý natočil už samostatne. "Týmto dojímavým príbehom malého chlapca – huslistu a robotníka – vodiča valca sa začala jeho scenáristická spolupráca s Andrejom Michalkovom-Končalovským a tiež spolupráca s kameramanom Vadimom Jusovom. Film získal prvú cenu na festivale študentských filmov v New Yorku a otvoril Tarkovskému bránu do sveta veľkého filmu," hovorí literárny vedec, prekladateľ, básnik a rusista Valerij Kupka, ktorý bude mať počas retrospektívnej prehliadky prednášku s názvom Návrat času strateného v pamäti zrkadla (Andrej Tarkovskij: Zrkadlo). Uskutoční sa 12. novembra o 18.20 h.



Počas novembra retrospektíva ponúkne ostatných šesť Tarkovského filmov. Historická freska Andrej Rubľov (1966) otvára tému vzťahu umelca a jeho tvorby, ale i kontaktu s Bohom. Jeho sci-fi filmy Solaris (1972), nakrútený podľa rovnomennej predlohy Stanisława Lema, a Stalker (1979), ktorý vznikol na motívy novely Piknik pri ceste bratov Arkadija a Borisa Strugackovcov, sa zaoberajú otázkou zmyslu ľudskej existencie. Premietne sa aj Tarkovského najautobiografickejšie dielo Zrkadlo (1974), kde spomína na detstvo a na matku ako na určujúcu osobu svojho života. Súčasťou prehliadky budú aj dva režisérove posledné filmy Nostalgia (1983) a Obeť (1986), ktoré nakrútil už mimo Sovietskeho zväzu a spolupracoval na nich so západnými producentmi a filmármi. V oboch filmoch sa Tarkovskij dotýka témy blížiaceho sa konca sveta a postoja človeka k nemu.



V súvislosti s retrospektívou vydáva SFÚ aj publikáciu nazvanú Andrej Tarkovskij.