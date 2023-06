V kine Stachanov v obci Sirk chcú zriadiť informačné centrum

Sirk 6. júna (TASR) - Obec Sirk v okrese Revúca chce v bývalej baníckej osade Železník vybudovať turistické informačné centrum so zázemím pre návštevníkov, sídliť by malo v bývalom kine Stachanov. Na jeho zriadenie získali i financie z eurofondov, realizácia projektu je však pre zvýšenie cien ohrozená. Pre TASR to uviedol starosta obce Daniel Fakla.



Samospráva získala na zriadenie informačného centra v niekdajšom baníckom kine od Pôdohospodárskej platobnej agentúry dotáciu vo výške takmer 40.000 eur. "Zmluvy máme podpísané, ale dodávateľ nám oznámil, že to asi nebude schopný zrealizovať za vysúťaženú cenu," skonštatoval Fakla.



Starosta v súvislosti s projektom kritizuje štátne inštitúcie a dlhotrvajúce kontroly pri čerpaní dotácií. Ako spresnil, žiadosť o financie podávali ešte v roku 2021, zmluvy na podpis dostali pred niekoľkými týždňami. "Pred dvoma rokmi boli úplne iné ceny ako teraz, vysúťažené firmy potom, samozrejme, nie sú schopné to urobiť," dodal Fakla.



Zámerom samosprávy je vytvoriť v bývalom kine Stachanov turistické informačné centrum so zázemím pre návštevníkov. Okrem informácií o bývalej baníckej osade a okolí by sa tam turisti mohli i občerstviť. S dodávateľom prác samospráva naďalej diskutuje o možných riešeniach, v prípade neúspechu sa budú v rámci projektu uchádzať o financie z plánu obnovy.



Bývalá banícka osada Železník sa nachádza na úbočí rovnomenného vrchu, ktorý bol v minulosti významným zdrojom rudy. V osade a okolí možno nájsť množstvo pozostatkov banskej činnosti a života baníkov. Okrem kina Stachanov je to i pôvodná banícka kolkáreň, kaplnka či banské štôlne a šachty. Na revitalizácii lokality a tamojších objektov už niekoľko rokov pracujú samospráva i občianske združenie Skryté poklady Slovenska, vlani nad baníckym kinom otvorili i novú vyhliadku.