V kine v Železníku má vzniknúť múzeum, komunitné centrum i knižnica

Železník 8. novembra (TASR) – Miestnej komunite i turistom má slúžiť budova bývalého kina v osade Železník, časti obce Sirk v okrese Revúca, ktorá bola od ukončenia premietania v roku 2006 nevyužívaná. Ako pre TASR uviedol Ladislav Bene z občianskeho združenia (OZ) Skryté poklady Slovenska, v minulom roku sa im spolu so samosprávou podarilo získať z ministerstva kultúry časť peňazí na rekonštrukciu strechy.



„Ak sa nám ju podarí obnoviť, môžu sa začať aj nejaké práce v interiéri. Radi by sme zachovali kinosálu s občasným alebo pravidelnejším premietaním, vytvorili banícke múzeum, komunitné centrum na stretávanie obyvateľov Železníka, ale aj malú knižnicu,“ načrtol plány Bene s tým, že im finančne pomohli aj členovia združenia Čierne diery sumou 1000 eur na nákup techniky do kina.



Malá expozícia histórie je v budove i v súčasnosti a členovia OZ sa snažia rozvíjať turistický ruch aj v súčasných podmienkach. „Budova v podstate ešte nie je v dobrom stave, ale ak je väčšia skupina ľudí, dokážeme zabezpečiť, aby sa minimálne do sály pozreli,“ konkretizoval Bene a dodal, že ju otvárajú aj počas rôznych akcií, akou bolo napríklad koncom leta podujatie Poklady Železníka.



Do spomínanej opravy strechy by sa združenie spolu s miestnou samosprávou chcelo pustiť v budúcom roku. „Všetky kroky sa snažíme koordinovať s obcou, keďže budova jej patrí. Boli by sme radi, keby nová strecha bola hotová do roka a v tej nasledujúcej sezóne by sme potom mohli privítať prvých návštevníkov,“ avizoval Bene.