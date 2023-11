V Kľačne postrelili pri spoločnej poľovačke medveďa hnedého

Kľačno 25. novembra (TASR) - Medveďa hnedého postrelili v sobotu v sebaobrane pri spoločnej poľovačke pri obci Kľačno v okrese Prievidza. Pre TASR to uviedol vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Západ Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Marek Veverica.



Doplnil, že dohľadávanie medveďa zatiaľ ukončili. "Išli sme za ním necelých päť kilometrov a nemá smrteľné zranenie. Považujeme to za uzavreté. Lebo keby bol smrteľne postrelený, už by sme ho našli," vysvetlil.



Obec Kľačno na sociálnej sieti informovala, že medveďa postrelili na hrebeni, v časti medzi prvou a druhou dolinou za obcou, smerom na Vrícko. "Tomuto miestu sa treba vyhnúť a byť obozretný aj v iných častiach lesa v katastri obce," upozornila.



Problémy s útokmi medveďa eviduje obec už dlhšie. Jednému z nich malo čeliť i ekocentrum s ubytovaním Zelená ruža. Na sociálnej sieti informovalo, že v tomto roku útoky neprežilo viacero tamojších zvierat, išlo o emu, kenguru a ovce.