V Klasove vznikajú nové priestory na terapie

Nitra 29. januára (TASR) - V areáli Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Kreatív Klasov v okrese Nitra vzniknú nové priestory určené na terapie, oddych a celoživotné vzdelávanie. Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ako zriaďovateľ zariadenia podporil ich vytvorenie sumou 770.000 eur, informoval NSK.



Celkovo 22 mobilných modulárnych kontajnerov bolo privezených do areálu zariadenia na 11 kamiónoch z českého Liberca v utorok (28. 1.). Nové priestory bude môcť využívať 149 klientov zariadenia. Pre tých, ktorí dochádzajú do zariadenia na denný pobyt, v nich budú k dispozícii aj izby určené na oddych počas dňa.



Deti aj dospelí s mentálnym, telesným či kombinovaným postihnutím v spolupráci s odborníkmi budú v nových priestoroch realizovať tvorivé dielne, pohybové aktivity či divadlo. Tí, ktorým to zdravotný stav dovoľuje, sa v nich budú pripravovať na začlenenie do zamestnania.