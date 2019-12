V Klastave si kedysi deti pochutnávali na pareno-pečených buchtách

Na snímke pani Ľudmila Blašková sa venuje zbieraniu starých receptov. Banská Štiavnica, 11. decembra 2019. Foto: EASYFOTO TASR - Jana Vodnáková

Baďan 11. decembra (TASR) - Prácna, ale zato s vynikajúcim výsledkom je príprava buchiet Zuzany Ondrejkovej, ktoré sa pečú a zároveň paria.spomína Ľudmila Blašková, ktorá pochádza z Klastavy, čo je časť obce Baďan v okrese Banská Štiavnica.Blašková uviedla, že v detstve im mamka túto sladkú dobrotu pripravovala pomerne často. Základ tvorí klasické kysnuté cesto, z ktorého sa vykroja buchty. Plniť sa môžu "tuhším" slivkovým lekvárom a nechajú sa vykysnúť. Potom sa položia do rajnice na rozohriatu masť alebo olej.priblížila Blašková.Po odparení boli buchty hotové. Podávali ich posypané orechmi alebo makom, a poliate rozpusteným domácim maslom. Ďalšou možnosťou boli buchty so strúhankou, ktorú predtým gazdinka opražila aj s cukrom na masle.spomína Blašková. Keďže bola ich príprava prácna, mamka im ich pripravovala najmä v období, keď nebolo až tak veľa práce okolo domu. "" poznamenala.Tento, ale aj ďalšie recepty, ktoré sa tradovali v regióne pod Sitnom, sa nedávno dostali aj do malej kuchárskej zbierky s názvom Chute spod Sitna. Podľa Blaškovej išlo o aktivitu, ktorá vznikla v spolupráci so žiarskym Pohronským osvetovým strediskom v rámci projektu Banská Štiavnica - mesto kultúry. Jej podstatou bolo zozbieranie starých receptov z tejto lokality." skonštatovala Blašková s tým, že je to starý banícky recept. Ide o guľky zo zemiakovo - rožkovo - hríbového cesta, ktoré sa vyvaria vo vode. Pripravovali sa z václaviek, ktoré v tomto regióne rástli. Bacekýchle sa podávali posypané cibuľkou a pečenou slaninou.