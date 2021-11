V Klenovci vzniká pamätná izba, predstaví významných rodákov

Klenovec 15. novembra (TASR) – V obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota vzniká pamätná izba, ktorá predstaví viacerých významných rodákov. Ako pre TASR priblížila starostka obce Zlata Kaštanová, okrem informačných panelov sa tu budú nachádzať aj ich osobné predmety.



Pamätná izba sa bude nachádzať na prízemí obecného úradu, v prvej fáze predstaví 14 významných rodákov. „Snažili sme sa, aby tam boli muži aj ženy. Staršie aj novodobé osobnosti z rôznych oblastí,“ uviedla Kaštanová.



Medzi významnými osobnosťami, ktoré v pamätnej izbe obec predstaví, sú akademický maliar Michal Jakabčic, pedagóg a folklorista Ján Tomo, spisovateľ Vladimír Mináč, teológ a kňaz Ján Antal, spisovateľ a humorista Valér Kubány či vlastivedec Ladislav Bohuslav Bartholomeides. Významné Klenovčanky budú zastupovať herečky Elena Rampáková a Mária Bancíková, ale i Darina Nábělková, ktorá ako prvá žena na Slovensku získala atestáciu v odbore anestéziológia.



Návštevníci pamätnej izby sa budú môcť oboznámiť aj so životom Jána Ignatyho, cestovateľa a dôstojníka v rakúskej armáde v Napoleonovom vojsku. Chýbať nebudú ani lekár Ján Cibuľa, ktorý patrí k najvýznamnejším svetovým rómskym osobnostiam 20. storočia, protifašistický bojovník a záchranca detí z koncentračných táborov Karol Pajer či vedci a pedagógovia Pavel a Miloslav Koniarovci.



V pamätnej izbe rodákov z Klenovca sa budú okrem informačných panelov nachádzať aj vitríny s osobnými predmetmi niektorých osobností. „Máme tu paletu pána Jakabčica či písací stroj Jána Antala. Mali by nám prísť aj šaty, ktoré mala na sebe Bancíková na premiére Jánošíka,“ prezradila starostka s tým.



Na vznik pamätnej izby získala obec z Programu obnovy dediny dotáciu vo výške takmer 5000 eur, verejnosti by mohla byť prístupná začiatkom budúceho roka.