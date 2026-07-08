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V klientskom centre na Studenej sa dá platiť kartou pri priehradke
bezhotovostné úhrady sú prijímané na každom pracovisku s tým, že platbu v hotovosti je naďalej potrebné realizovať v samoobslužnom termináli (kiosk).
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Na všetkých pracoviskách klientskeho centra na Studenej ulici v Bratislave je pri platbe platobnou kartou možná úhrada správneho poplatku priamo pri priehradke. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
Spresnila, že bezhotovostné úhrady sú prijímané na každom pracovisku s tým, že platbu v hotovosti je naďalej potrebné realizovať v samoobslužnom termináli (kiosk).
Spresnila, že bezhotovostné úhrady sú prijímané na každom pracovisku s tým, že platbu v hotovosti je naďalej potrebné realizovať v samoobslužnom termináli (kiosk).