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V klientskom centre na Studenej sa dá platiť kartou pri priehradke

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Bankovka a karta, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

bezhotovostné úhrady sú prijímané na každom pracovisku s tým, že platbu v hotovosti je naďalej potrebné realizovať v samoobslužnom termináli (kiosk).

Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Na všetkých pracoviskách klientskeho centra na Studenej ulici v Bratislave je pri platbe platobnou kartou možná úhrada správneho poplatku priamo pri priehradke. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Spresnila, že bezhotovostné úhrady sú prijímané na každom pracovisku s tým, že platbu v hotovosti je naďalej potrebné realizovať v samoobslužnom termináli (kiosk).
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