V klientskom centre v Spišskej Novej Vsi vybavili už vyše 47.000 ľudí

Spišská Nová Ves 27. februára (TASR) - V nových priestoroch Klientskeho centra v Spišskej Novej Vsi vybavili od júna minulého roka už viac ako 47.000 klientov. Počas oficiálneho otvorenia pracoviska za účasti dočasne povereného ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽANO) to v pondelok uviedla prednostka tamojšieho okresného úradu Mária Dudžáková. Najväčší záujem je podľa nej o agendu dokladov, nasledujú dopravný inšpektorát a kataster. Denne vybavia približne 300 klientov.



Ide už o 64. centrum na Slovensku, podľa Mikulca je v pláne rezortu otvoriť ďalšie, napríklad v Rožňave a v Martine. "Budeme sa snažiť spolupracovať s regiónmi tak, aby sme ich stihli vybudovať čo najviac a všade tam, kde ešte chýbajú. Všetko závisí od možností, ktoré v danom regióne máme. Má to však obrovský zmysel budovať takéto centrá pod jednou strechou," skonštatoval minister.



V okresnom meste Spišská Nová Ves bola ambícia vybudovať klientske centrum už od roku 2008. "Dlho sme čakali, kým sa to podarilo zrealizovať. Mnohí pracovali v týchto priestoroch aj počas rekonštrukcie. Priniesli sme komplexné služby pod jednu strechu a priblížili tak štátnu správu bližšie k občanom. V januári sme presťahovali posledných klientov, čím sme zavŕšili veľmi intenzívne ročné pracovné úsilie," skonštatovala Dudžáková.



Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Tomáš Oparty dodal, že vybudovanie nového centra v Spišskej Novej Vsi stálo 5,1 milióna eur, z toho 4,5 milióna eur tvorila dotácia z európskych fondov, zvyšok šlo zo štátneho rozpočtu. Budovu na Markušovskej ceste získal rezort vnútra do vlastníctva prevodom z Ministerstva životného prostredia SR za 3,9 milióna eur. "Nachádzajú sa tu všetky odbory okresného úradu a tiež tri agendy Policajného zboru SR - dopravy, dokladov a zbraní a streliva. Tieto pracoviská boli presťahované zo štyroch rôznych adries," priblížil Oparty.