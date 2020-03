V Klokočove má vzniknúť pútnické centrum, posvätili základný kameň

Klokočov 10. marca (TASR) – Na najznámejšom pútnickom mieste na Zemplíne, v obci Klokočov v okrese Michalovce, má vzniknúť pútnické centrum. Jeho základný kameň posvätil apoštolský administrátor Gréckokatolíckej eparchie (GKE) v Košiciach arcibiskup Cyril Vasiľ 7. marca počas marcovej fatimskej soboty. Vyplýva to z informácií, ktoré Košická eparchia zverejnila na svojej internetovej stránke.



Projekt pútnického centra v areáli "najvýznamnejšieho i najstarobylejšieho pútnického miesta Košickej eparchie", ako GKE pútnické miesto v Klokočove nazvala, má naplniť hneď dve ambície. Zrekonštruovaním súčasných priestorov by malo vzniknúť "adekvátne zázemie pre prijímanie pútnikov" vrátane polyfunkčnej auly, informačného centra a hygienických zariadení. Druhým rozmerom je vznik ubytovacích kapacít. "Pútnické centrum má slúžiť aj ako ubytovacie zariadenie pre tých, ktorí by chceli na brehoch Zemplínskej šíravy absolvovať duchovné cvičenia, prípadne iným spôsobom podporiť rozvoj náboženského turizmu pod Vihorlatom," informuje GKE s tým, že predpokladaná kapacita zariadenia je 40 miest.



Obec Klokočov sa stala vyhľadávaným pútnickým miestom ešte v roku 1670 po tom, čo ikona Presvätej Bohorodičky v miestnej gréckokatolíckej drevenej cerkvi začala počas kuruckých vojen slziť. Ako o tom informuje Košický samosprávny kraj na internetovej stránke terraincognita.sk, pôvodná ikona mala odolať i následnému požiaru chrámu. Momentálne sa v Klokočove nachádza jej druhá kópia. Miesto výskytu originálu nie je známe.



V rámci "Jubilejného roka 350. výročia zázraku slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove", ako GKE v Košiciach označila rok 2020, sa klokočovská ikona ocitne i v Ríme. Pápež František pri nej bude 29. júna celebrovať svätú omšu. Pri tej príležitosti ho chce košický eparchiálny biskup vladyka Milan Chautur požiadať, aby ľudový názov ikony povýšil do oficiálnej podoby regionálneho názvu "Patrónka Zemplína".