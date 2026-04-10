V Klokočove otvorili zariadenia pre deti s autizmom
Autor TASR
Klokočov 10. apríla (TASR) - V obci Klokočov v okrese Michalovce v piatok slávnostne otvorili nové priestory komunitnej ambulantnej a pobytovej sociálnej starostlivosti pre deti s poruchami autistického spektra. Investícia v hodnote 2.123.027,90 eura bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na otvorení sa zúčastnil predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD).
Predsedníčka občianskeho združenia Papučky, ktoré projekt realizovalo, Marianna Maruničová pre TASR vysvetlila, že nové služby nadväzujú na činnosť súkromnej spojenej školy, ktorá združuje materskú, základnú aj praktickú školu pre deti s poruchami autistického spektra. Pobytové zariadenie bude fungovať v týždennom režime od pondelka do piatka s kapacitou 12 miest. „Máme veľmi veľa detí z okolia, zo Sniny, z Humenného či Trebišova, ktoré nemusia denne dochádzať. Aj z tejto strany preto vznikla požiadavka na takéto zariadenie. Záujem je výrazne vyšší, ale sme vďační aj za túto kapacitu,“ dodala Maruničová.
Ambulantná služba je určená pre klientov vo veku od šiestich do 25 rokov s dennou kapacitou približne 20 klientov. V zariadení budú poskytované rôzne formy terapií a aktivít, napríklad ekoterapia, ergoterapia, muzikoterapia, fyzioterapia či tvorivé dielne. Súčasťou služieb bude aj sociálna rehabilitácia a pomoc pri hľadaní pracovného uplatnenia pre klientov, ktorí majú potenciál uplatniť sa na trhu práce. „Keď skončia praktickú školu, na trhu práce nemajú veľa možností uplatnenia a často ostávajú doma. Chýba im socializácia aj ďalšia práca s nimi. Práve ambulantná služba im má poskytnúť socializáciu, rozvoj zručností a možnosť byť v kolektíve,“ doplnila.
Súčasťou projektu bola výstavba dvoch nových objektov - zariadenia ambulantnej a pobytovej sociálnej starostlivosti - vrátane ich kompletného interiérového vybavenia. Budovy sú navrhnuté ako plne bezbariérové priestory prispôsobené špecifickým potrebám detí s poruchami autistického spektra. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Zdroj Zemplín.
Minister práce vyzdvihol, že nové zariadenie v Klokočove kombinuje pobytovú aj ambulantnú formu starostlivosti. „Sú to ďalšie príklady toho, ako majú byť európske zdroje správne využité. Z plánu obnovy takto vybudujeme alebo vytvoríme spolu 160 nových zariadení sociálnych služieb, či už pobytovej, alebo ambulantnej formy. Všetky musia byť skolaudované do leta a vytvoríme tak 3300 miest pre odkázaných ľudí,“ dodal Tomáš.
