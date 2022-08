V Kluknave má pribudnúť greenpoint rozhľadňa

Kluknava 28. augusta (TASR) – Obec Kluknava v okrese Gelnica vyhlásila výzvu na predkladanie ponúk na výstavbu vyhliadkovej veže. Greenpoint rozhľadňa v lese má byť vysoká 20 metrov, zároveň bude vyrábať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorú budú môcť využiť jej návštevníci na nabíjanie elektrobicyklov či mobilných telefónov. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer 200.000 eur bez DPH. Financovaná má byť z vlastných zdrojov obce a dotačnej schémy Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.



Na vrchole veže má byť veterná turbína a na čele strechy fotovoltické články. "Oba typy zariadení vyrábajú elektrickú energiu pre potreby osvetlenia veže, nabíjania mobilných telefónov, nabíjania elektrobicyklov a pripojenia externého elektrozariadenia," píše sa v oznámení s tým, že na úpätí rozhľadne má byť vytvorený prístrešok pre oddych turistov práve s možnosťou nabíjania rôznych zariadení.



Rozhľadňa má byť novým produktom cestovného ruchu, z ktorej sa bude dať obdivovať široké okolie, pozorovať migráciu lesnej zveri a zároveň spoznať a vyskúšať si v praxi využitie takzvanej zelenej energie.



Okrem sebestačnosti pri spotrebe elektrickej energie má byť vyhliadková veža výnimočná aj architektonickým riešením.



Ponuky možno predkladať do 5. septembra, rozhľadňa má byť zrealizovaná do piatich mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži.