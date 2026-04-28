V Kľušove vykradli kancelárie: Páchateľ zobral peniaze a alkohol
Autor TASR
Bardejov 28. apríla (TASR) - Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru v Bardejove rieši prípad trestného činu krádeže, ku ktorému došlo v období od soboty (25. 4.) do pondelka (27. 4.) v administratívnej budove v obci Kľušov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, páchateľ sa do budovy dostal cez okno, ktoré vypáčil. „Postupne prezrel a prehľadal sedem kancelárií a vzal, čo našiel. Išlo o finančnú hotovosť 3000 eur, plechovú pokladničku s hotovosťou približne 300 eur i alkohol,“ uviedla Ligdayová.
Poškodeným majiteľom vznikla podľa jej slov škoda krádežou, ako aj poškodením zariadenia, vyčíslená bola na približne 4000 eur.
