V kňazskom seminári je 30 utečencov z Ukrajiny, polovica tvoria deti

Košice 4. marca (TASR) – Spolu 30 utečencov z Ukrajiny je v súčasnosti ubytovaných v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Polovicu z toho tvoria deti. TASR o tom informoval hovorca Arcibiskupského úradu v Košiciach Jaroslav Fabian s tým, že pripravujú ďalšie kapacity.



Podľa vicerektora kňazského seminára Andreja Kačmára najskôr ubytovali šiestich študentov z Maroka, troch z Tanzánie a dve rodiny z Mukačeva a Užhorodu. Následne sa začali prednostne venovať mladým rodinám a matkám s deťmi, ktoré im priamo z košickej stanice po príchode vlaku posielajú dobrovoľníci.



V súčasnosti tu nachádza útočisko deväť rodín z Odesy a Kyjeva s celkovo 15 deťmi, najmenšie má dva roky. "Zábrany opadli, je tu živo a v seminári to vyzerá, ako keby sme tu mali letný tábor. Niektoré deti po príchode tu spali aj 16 hodín, lebo keď prídu k nám, najmä večer, sú vystresované. Niektorí ani nevedia, kde sú a myslia si, že sú v Poľsku. Potrebujú aj dva dni na to, aby sa zorientovali," uviedol Kačmár s tým, že najstaršia je 86-ročná žena z Kyjeva.



"Pripravujeme ďalšie kapacity pre 50 ľudí. To je terajší plán, ale v zálohe máme ešte napríklad učebne, ale tam musíme najskôr doriešiť hygienu," dodal Kačmár.



Do pomoci sa aktívne zapájajú najmä bohoslovci, ktorí pripravujú izby a starajú sa o hygienu. Spolupracujú s tunajším arcibiskupským úradom a teologickou fakultou, tá im pomáha s doktorandkami, ktoré sa venujú deťom a pripravujú spoločný program.