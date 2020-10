V knihe Čadca a okolie z neba ožijú krásy Kysúc

Čadca 18. októbra (TASR) – Podnietiť rozvoj cestovného ruchu a predstaviť krásy Kysúc je cieľom pripravovanej publikácie Čadca a okolie z neba.



Realizátor projektu leteckého fotografovania Slovensko z neba, vydavateľstvo CBS, chce v publikácii predstaviť netradičné pohľady na tajomné doliny a magické kopce na hornom toku rieky Kysuca. "V dôsledku prijatia ekonomických opatrení v tomto období sa turizmus stáva na jednej strane existenčne ohrozeným odvetvím, no na druhej veľmi vyhľadávaným. Ľudia majú už dosť počúvania negatívnych správ a aspoň počas voľných dní si chcú spríjemniť chvíle s rodinou výletom do prírody," uviedla média manažérka vydavateľstva CBS Andrea Farkašová.



Publikácia predstaví pohorie Javorníky, ktoré ponúka niekoľko turistických trás a Veľkú Raču v Kysuckých Beskydách, ktorá je veľkým lákadlom pre milovníkov zimných športov. "Čím sa môže pýšiť Čadca, je netradičný prírodný unikát, ktorý nemá vo svete obdoby. Skalné gule – megoňky vyzerajú z pohľadu vtákov ako len tak pohodené obrovské balvany vajcovitého tvaru medzi lesmi. Ako na dlani vidíte Múzeum kysuckej dediny Vychylovka. Múzeum, ktoré keď navštívite, máte zároveň aj príjemnú prechádzku na čerstvom vzduchu. Úchvatný pohľad sa naskytne pri pohľade na vodnú nádrž Nová Bystrica, rozvetvujúcu sa do tvaru, ktorý pripomína otvorenú čeľusť," opisuje Farkašová.



Nebude chýbať pohľad na kaplnku Panny Márie v Turzovke či kalváriu v Oščadnici. "Rozloha tunajších obcí, skrývajúcich sa medzi Kysuckými Beskydami, vytvára prírodnú scenériu, do ktorej chcete ihneď zavítať. Hraničný priechod Svrčinovec zase ukáže, ako sa kľukatí cestná komunikácia do našich susedov. Nebudú chýbať ani zábery na Turzovku, Vysokú nad Kysucou, Klokočov, Podvysokú, pútnické miesto Živčáková, námestie v Čadci či rozhľadňu na Bobovci," doplnila Farkašová.