V knižnici Gemersko-malohontského múzea pribudla nová literatúra

Rimavská Sobota 21. augusta (TASR) - Knižnica Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote získala v tomto roku dotáciu na nákup literatúry. Fond múzejnej knižnice tak bol obohatený o viac ako 60 printových titulov kníh a časopisov. TASR o tom informovala knihovníčka múzea Iveta Krnáčová.



Knižnica GMM vďaka dotácii do svojho fondu zakúpila najmä odbornú literatúru zameranú na archeológiu, históriu, etnológiu, romológiu, muzeológiu či prírodné vedy. Prioritou v akvizičnej činnosti múzejnej knižnice je získavanie odbornej regionálnej literatúry Gemera-Malohontu.



"Čitatelia určite uvítajú knihu Ľudovíta Gaála o jaskyniach v našom okolí, monografiu Moniky Tihányiovej o šľachtických rodoch zo Štítnika či publikáciu Attilu Juhásza o sakrálnych stavbách v Petrovciach," priblížila Krnáčová.



Do fondu knižnice pribudli aj knižné tituly z oblasti regionálnej umeleckej literatúry. Patria medzi ne napríklad diela Marty Hlušíkovej, výber z poézie Jánosa Veresa a tiež známe dielo Ladislava Mňačka Ako chutí moc. Celkovo bol knižničný fond GMM v tomto roku obohatený o viac ako 60 printových titulov kníh a časopisov, nákup literatúry z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.



Knižnica GMM v súčasnosti obsahuje viac ako 46.000 knižničných jednotiek z obdobia od 16. storočia až do súčasnosti. Knižnica sídli v priestoroch múzea a v regióne plní i funkciu vedeckej a akademickej knižnice, čitateľskej verejnosti je prístupná bezplatne.