V knižnici Prešovskej univerzity vystavujú tvorbu Ľ. Repaského
Výstava potrvá do 28. novembra.
Prešov 2. novembra (TASR) - V Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity (PU) v Prešove vystavujú umelecké diela výtvarníka a pedagóga Ľubomíra Repaského. Výstava s názvom Sakrálna tvorba obsahuje 50 samostatných umeleckých diel a veľkoformátových posterov, na ktorých autor prezentuje inštalované mozaiky a vitráže. Výstava potrvá do 28. novembra. TASR o tom informoval riaditeľ knižnice Peter Haľko.
Ako povedal, po deviatich rokoch ide o druhú výstavu Repaského, ktorý nielen svojou sakrálnou tvorbou nadväzuje na najlepšie tradície prezentované východoslovenskými výtvarníkmi. Podľa jeho slov vytvoril nadčasové impozantné dielo, ktoré pretrvá generácie.
Podľa Petra Kocáka, kurátora výstavy, akademického maliara a univerzitného profesora na Katedre výtvarnej výchovy a umenia Filozofickej fakulty PU každé jedno prezentované dielo Repaského nie je len dekoráciou, ale je rozprávaním, ktoré vyzýva divákov, aby sa zastavili a zamysleli nad duchovným odkazom, ktorý z neho vyžaruje. „V oblasti vitráží sa stáva alchymistom svetla, premieňajúc ho na kaleidoskop farieb, ktoré v tichu svätyne vytvárajú atmosféru vznešenosti, pokoja a úcty,“ povedal Kocák.
Repaský počas štvrtkovej (30. 11.) vernisáže ocenil možnosť prezentácie sakrálnej tvorby na svojej alma mater. „Mozaika nie je len na to, aby sme na ňu len hľadeli. Je najmä o tom, aby človek vnímal, že ho približuje k Bohu a Boh sa cez ňu ako keby približuje k človeku. To je na tom to krásne, že tento mozaikový priestor neoddeľuje, ale, naopak, spája,“ povedal autorov rodák a priateľ prešovský arcibiskup a metropolita gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku vladyka Jonáš Maxim.
Ľubomír Repaský sa narodil v roku 1971 v Levoči. Aktívne sa venuje maľbe, kresbe, grafike, grafickému dizajnu, mozaike, vitráži a scénografii. Realizoval niekoľko desiatok samostatných aj kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Je držiteľom štátneho ocenenia Francúzskej republiky od Akadémie umení v Paríži za výtvarnú tvorbu a pedagogickú činnosť.
