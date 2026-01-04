< sekcia Regióny
V knižnici v Dubnici nad Váhom vlani požičali viac ako 46.000 kníh
Najviac návštevníkov zavítalo do knižnice v marci, keď ich prišlo 1399.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 4. januára (TASR) - Knižnicu v Dubnici nad Váhom navštívilo v minulom roku 14.281 čitateľov, požičali si 46.267 kníh a periodík. Informovala o tom referentka knižnice Beáta Nemcová.
Najviac návštevníkov zavítalo do knižnice v marci, keď ich prišlo 1399. Ešte väčší záujem knižnica očakáva začiatkom tohto roka. „Najviac návštevníkov očakávame v januári, keď nám prichádzajú odovzdať výpožičky, ktoré si zapožičali v novembri a decembri ako vianočné čítanie,“ uviedla Nemcová.
Najväčšie percento čitateľov tvorili v minulom roku deti do 15 rokov (19,89 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli čitatelia vo veku 60 až 69 rokov s podielom 15,64 percenta. Medzi čitateľmi mali tradične výraznú prevahu ženy, ktoré tvorili 61,66 percenta všetkých návštevníkov.
„Obľúbenosť kníh sa prejavila aj v rebríčkoch najčítanejších titulov. Ani po 25 rokoch od vydania slovenského prekladu prvého dielu nepoľavuje záujem o prvú sériu o čarodejníkovi Harrym Potterovi. V detskom oddelení bola v roku 2025 najviac požičiavanou knihou s počtom 32 výpožičiek. Nasledovali tituly Harry Potter a väzeň z Azkabanu (16 výpožičiek), Harry Potter a tajomná komnata (15 výpožičiek) a kniha Úsmev od autorky Rainy Telgemeier, ktorú si požičali 14-krát,“ doplnila Nemcová.
