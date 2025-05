V knižnici v Rožňave uviedli výstavu fotografií z 2. svetovej vojny

Rožňava 6. mája (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave si 80. výročie konca druhej svetovej vojny pripomína výstavou fotografií Milana Malčeka. Výstava návštevníkom prostredníctvom dobových fotografií prezentuje kľúčové osobnosti i zlomové okamihy vojnových rokov. TASR o tom za rožňavskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



„Cieľom výstavy je zachovať si spomienku na udalosti spred 80 rokov a pripomenúť si cenu slobody, hrdinstvo a obetavosť tisícov vojakov a civilistov, ktorí bojovali proti fašistickej ideológii, snažiac sa zachrániť hodnoty demokracie a ľudských práv,“ uviedol autor výstavy Milan Malček.



Výstava s názvom 80 rokov od ukončenia II. svetovej vojny v Európe pozostáva z dobových fotografií, návštevníkom má prezentovať udalosti, ktoré formovali osudy národov a ovplyvnili svetové dejiny. Výstava je rozdelená do troch hlavných celkov, a to svetové vojenské osobnosti v boji proti fašizmu, československé osobnosti a zlomové okamihy vojny. V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave bude pre verejnosť bezplatne dostupná do 31. mája.



Milan Malček je dlhoročným členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a aktívnym historikom. Pochádza z vojenskej rodiny a viac ako dve desaťročia pôsobil v ozbrojených silách. Venuje sa najmä štúdiu vojenskej histórie so zameraním na druhú svetovú vojnu. Za svoju činnosť bol ocenený medailou Milana Rastislava Štefánika I. a II. stupňa i vyznamenaním ministra obrany SR.