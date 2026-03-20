V knižnici v Šuranoch vznikol nový priestor na vzdelávanie i oddych
Priestory šurianskej knižnice sa začali meniť v roku 2018, keď sa s pomocou Fondu na podporu umenia podarilo zrekonštruovať interiér oddelenia pre dospelých.
Autor TASR
Šurany 20. marca (TASR) - V knižnici v Šuranoch vznikol nový priestor určený na organizáciu podujatí, vzdelávanie a oddych. Projekt Pre všetkých podporil z verejných zdrojov sumou 4500 eur Fond na podporu umenia. Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Šurany ho spolufinancovalo sumou 1198 eur, informoval riaditeľ MsKS Miroslav Eliáš.
Priestory šurianskej knižnice sa začali meniť v roku 2018, keď sa s pomocou Fondu na podporu umenia podarilo zrekonštruovať interiér oddelenia pre dospelých. Postupne sa menili aj ďalšie oddelenia, poslednou etapou bol projekt Pre všetkých. Ten vznikol v priestoroch, ktoré boli pôvodne využívané ako hudobné oddelenie a ako kancelária, neskôr slúžili výtvarnému odboru Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča v Šuranoch.
MsKS Šurany od roku 2016 vypracovalo 41 projektov, z toho bolo 29 úspešných. Z nich 21 projektov bolo vypracovaných práve pre šuriansku knižnicu. Celková hodnota finančných prostriedkov, ktoré knižnica získala z Fondu na podporu umenia, je 70.400 eur. Spolufinancovanie projektov Mestským kultúrnym strediskom Šurany dosiahlo 8949 eur, potvrdil Eliáš.
