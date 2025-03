V knižnici vo Veľkom Šariši evidujú nárast nových čitateľov

Veľký Šariš 2. marca (TASR) - Knižnica vo Veľkom Šariši má za sebou úspešný rok 2024, ktorý priniesol nielen rastúci počet návštevníkov, ale aj nové knihy a viac registrovaných čitateľov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia kultúry a športu Mestského úradu vo Veľkom Šariši Veronika Lazoríková.



Počas roka 2024 navštívilo knižnicu 3990 ľudí. "Z toho bolo 2070 detí a 1920 dospelých. Najviac čitateľov navštívilo knižnicu v marci, až 704 detí a 261 dospelých. Tento marcový rekord naznačuje, že začiatok jari je pre mnohých obdobím, keď sa s nadšením vracajú k čítaniu. Príčinou môže byť aj organizovanie rôznych podujatí, ktoré v marci prebiehali, alebo zvýšený záujem školských skupín o návštevu knižnice," uviedla Lazoríková.



V roku 2024 sa do knižnice zaregistrovalo 48 nových čitateľov. Z tohto počtu bolo 36 dospelých a 12 detí. Do fondu knižnice pribudlo 484 nových kníh. Z nich bolo 249 zakúpených v celkovej hodnote takmer 3500 eur a 235 kníh získala knižnica darom v hodnote viac ako 1600 eur.



"Nové knihy ponúkajú rozšírenie žánrovej rozmanitosti - od beletrie, cez populárno-náučnú literatúru, až po odborné knihy a detské tituly. Dary od jednotlivcov alebo organizácií navyše dokazujú, že komunita si knižnicu váži a chce prispieť k jej rozvoju," skonštatovala Lazoríková.



Knižnica plánuje v tomto roku pokračovať v rozširovaní svojho knižného fondu a organizovaní rôznych kultúrnych a vzdelávacích podujatí. Cieľom je prilákať ešte viac návštevníkov a podporiť čitateľskú gramotnosť u detí i dospelých.



"Práve podpora čítania od útleho veku je kľúčová. Deti, ktoré si vybudujú vzťah ku knihám, majú neskôr lepšie študijné výsledky, väčšiu slovnú zásobu a lepšie kritické myslenie. Aj preto knižnica plánuje pokračovať v spolupráci so školami a organizovať rôzne podujatia, ako sú autorské besedy, čitateľské súťaže a tvorivé dielne," dodala Lazoríková.